Betjente fra Københavns Vestegns Politi står klar i Qatar, når de danske fans rejser til landet.

Selvom de måske ikke er lige så synlige, som de plejer at være til et derby mellem Brøndby IF og FC København, vil danske betjente være på plads i Qatar, når slutrunden starter om få dage.

Det oplyser Udenrigsministeriet til B.T.

Opgaven for at sende danske betjente til VM er landet på politidirektøren for Københavns Vestegns Politis bord.

Pressemøde og træning for Fodboldlandsholdet i Zagreb onsdag den 21. september 2022. Herrelandsholdet spiller Nations League kamp mod Kroatien i morgen i Zagreb. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Pressemøde og træning for Fodboldlandsholdet i Zagreb onsdag den 21. september 2022. Herrelandsholdet spiller Nations League kamp mod Kroatien i morgen i Zagreb. Foto: Liselotte Sabroe

Her vil man ikke ud med, hvor mange betjente der bliver sendt af sted til VM, da det er en hemmelighed.

Men de danske roligans vil ikke blive mødt af kampklædte betjente med visir og store sikkerhedshjelme.

I stedet vil Vestegnens udsendte bære deres normale uniformer, formentlig tilpasset de noget varmere himmelstrøg i forhold til, hvad man er vant til på den københavnske Vestegn.

»Dansk politi vil, som ved andre slutrunder, være til stede under VM i fodbold i Qatar.«

Udenrigsministeriets rejsevejledning: Verdensmesterskaberne i Qatar for herrelandshold i fodbold finder sted i perioden fra 20. november til 18. december 2022. Før du rejser, bør du læse hele rejsevejledningen for Qatar grundigt. Du bør også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten. Så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krisesituation. Vær opmærksom på, at lovgivning og kultur i Qatar kan afvige meget fra den danske. Det betyder, at ting, der er lovlige i Danmark, kan være forbudte i Qatar. Det gælder fx i forhold til alkohol, narkotikastoffer og visse typer af medicin. Der gælder også andre regler og skikke for fx påklædning og adfærd, herunder kærtegn på offentlige steder. Der er ikke samme grad af ytrings- og forsamlingsfrihed som i Danmark. Kilde: Udenrigsministeriet.

»De primære opgaver for de udsendte medarbejdere er at have kontakten til de danske fans, hvis der måtte opstå behov for råd eller vejledning og fungere som forbindelsesofficerer mellem de danske fans og myndighederne,« lyder det i et skriftligt svar fra Københavns Vestegns Politis presseafdeling.

Hvis der skulle ballade på tribuner, skal de medrejsende fans ikke forvente, at dansk politi træder til.

»Danske politifolk har ikke politimæssige beføjelser i Qatar og har derfor ikke nogen rolle i forhold til at sikre overholdelse af lokal lovgivning.«

Udenrigsministeriet har ikke en ambassade i Qatar, men man har sendt danske diplomater til landet. De kan hjælpe, hvis nogen af de danske fans skulle havne i problemer.

B.T. erfarer, at omkring 1.000 danske fodboldfans vil rejse til VM for at støtte herrelandsholdet.

Stemningen vil formentlig ikke være som ved andre slutrunder eller den, man fandt i København under EM-slutrunden med fulde folk og løssluppen stemning.

I Qatar er enhver form for alkohol, afklædthed og homoseksualitet normalt forbudt.

Dog kan man få slukket tørsten i de plus 30 grader, hvis man har lyst til en pilsner.

Midlertidigt har VM-værterne helt ekstraordinært tilpasset sig de normale forhold for fodboldfans, som man kender fra resten af verden.

Ved de nybyggede stadions bliver der oprettet festivalzoner. Her bliver der udskænket øl med alkohol. Dog kun i få timer, men hver dag.

Samtidig vil lgbt+-personer få adgang til landet og stadioner. Landet har ellers dødsstraf for enhver form for homoseksualitet.

Men de qatarske myndigheder oplyser, at alle er velkomne uden nogen former for diskrimination.