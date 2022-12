Lyt til artiklen

De er vant til al opmærksomheden. De rejser kloden rundt og er i spotlyset. På banen, gennem kameralinserne og hos tusindvis af fans verden over.

Men bag kulissen er der også et enormt stort fokus på fodboldstjernerne, hvor flere og flere oplever bagsiden af medaljen.

Indbrud. Hjemmerøverier. Stjålne værdier for store millionbeløb. Et problem, der umiddelbart bare vokser og vokser.

Det seneste offer er Raheem Sterling, der måtte haste hjem fra VM i Qatar, da han fik meldingen om de ubudne gæster i sit hjem i Oxshott.

Væk var ure og smykker til en værdi af 300.000 pund, svarende til cirka 2,6 millioner kroner.

Den engelske landsholdsstjerne er ifølge The Sun den fjerde Chelsea-stjerne, der inden for kort tid er blevet ramt af indbrud, og frygten hos politiet er, at der er tale om en organiseret og – desværre – velforberedt bande, der har luppen rettet mod de velhavende stjerner og særlig deres værdier.

»Han er ekstremt opmærksom på sikkerheden, og en del af grunden til, at de flyttede til netop den ejendom, var, at den ligger i et meget eksklusivt område, hvor sikkerhedsvagter patruljerer jævnligt. Alligevel blev han ramt, og det gør både Raheem og Paige kede af det. De er lige flyttet tilbage til London og vil gerne være i sikkerhed,« har en kilde tidligere fortalt.

Mange fodboldspillere bor i topsikrede områder, men desværre er de ikke i sikkerhed for de ubudne gæster, og Sterling er blot en i rækken af mange stjerner, der har haft den ubehagelige oplevelse.

Raheem Sterling med sin forlovede, Paige Milian. Foto: Instagram Vis mere Raheem Sterling med sin forlovede, Paige Milian. Foto: Instagram

I september var det Alex Oxlade-Chamberlain og hans forlovede, Little Mix-sangeren Perrie Edwards, der fik stjålet designertasker og smykker, endda mens de selv var hjemme.

I januar var det Manchester United-stjernen Tahith Chong, der blev vækket af tre hætteklædte mænd, der truede ham og hans kæreste på livet. Han blev trukket ud af sengen med en klar besked: ‘Giv os dine værdier!'

En ting var de materielle ting, men den voldsomme oplevelse satte sig mentalt.

»Jeg har ikke kunnet sove ordentligt siden, og jeg kan ikke sove med slukket lys. Jeg er blevet diagnosticeret med PTSD,« har kæresten Rianna Taylor siden fortalt.

Også Paul Pogba fik sit hjem røvet tilbage i marts, mens han selv var til kamp, og hans børn sov i huset sammen med en barnepige.

Hans families 'værste mareridt', skrev han selv på de sociale medier efter at have mistet designerure og andre værdigenstande, og han skrev sig dermed ind i rækken af fodboldstjerner, der ikke har kunnet have deres hjem i fred.

'Tyvene var i vores hjem i mindre end fem minutter, men de tog noget langt mere værdifuldt end noget, vi nogensinde har haft i vores hjem … vores følelse af sikkerhed,' skrev han.

Victor Lindelof, hvis kone var hjemme, da der blev begået indbrud i januar, låste sig inde i et rum med parrets to børn, mens tyvene raserede huset.

Maja Nilsson Lindelöf, der er gift med Manchester United-spilleren Victor Lindelöf, var hjemme med parrets to børn, da der blev begået indbrud i deres hjem. Vis mere Maja Nilsson Lindelöf, der er gift med Manchester United-spilleren Victor Lindelöf, var hjemme med parrets to børn, da der blev begået indbrud i deres hjem.

Jesse Lingard. Hannibal Mejbri. Tre holdkammerater, der også har haft indbrud alene i 2022. Det gav politiet mistanke om, at det kunne være samme gruppe, der stod bag.

Fælles for alle de grimme indbrud er, at de sker, når spillerne er væk til kampe. Ligesom det var tilfældet med Raheem Sterling, hvor gerningsmændene har vidst, han var langt væk – det samme var hans familie, der havde været på besøg i Qatar.

Samtidig spiller de sociale medier en stor rolle, for her kan tyvene dels se, hvornår stjernerne umiddelbart er væk fra deres hjem, dels kan de i nogle tilfælde også få et glimt af de værdigenstande, der gemmer sig inden for husets vægge.

»Mange velhavende mennesker er aktive på de sociale medier i dag, og at have en så offentlig profil kan gøre dem til et mål,« har Carl Williams fra politiet i Surrey udtalt i forbindelse med Sterling-sagen.

I flere dage var det uvist, om Raheem Sterling ville vende tilbage til VM, fordi han var så rystet.

Torsdag kunne det engelske fodboldforbund så fortælle, at Chelsea-stjernen ville vende tilbage til Qatar efter at have været hjemme.

Ud over at passe på sin familie har Raheem Sterling ifølge flere medier haft travlt med et særligt og vigtigt projekt.

For mange overvågningskameraer er angivelig blevet sat op, og han har hyret vagter til at patruljere, indtil VM er slut, for at føle sig bare lidt mere i sikkerhed.