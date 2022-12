Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han nåede knap at spille VM, før det blev rigtig sjovt.

Og nu har Gabriel Jesus, der blev ramt af en knæskade, givet lyd fra sig efter han er blevet opereret i knæet.

'Gud er fantastisk. Jeg kommer stærkere tilbage,' skriver den brasilianske fodboldstjerne, der på de sociale medier har delt et billede fra hospitalssengen, hvor han giver en 'thumbs up'.

Første melding lød, at han ville være ude nogle uger, men siden kom det frem, at en operation var nødvendig, og at der i stedet er tale om nogle måneder på sidelinjen for Arsenal-spilleren.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Gabriel Jesus (@dejesusoficial)

Det betyder, han formentlig er tilbage igen omkring februar, og dermed går han med al sandsynlighed glip af flere brag i Premier League, hvor klubben i januar skal møde blandt andre Newcastle, Tottenham og Manchester United.

Gabriel Jesus fortæller dog, at alt heldigvis er gået som det skal, og allerede onsdag delte han både billeder og videoer af, at han forlod hospitalet på krykker.

'Nu er det tid til at komme hjem,' skrev fodboldstjernen, der altså må se resten af Brasiliens kampe fra sygesengen.

Brasilien skal fredag eftermiddag dansk tid møde Kroatien i kvartfinalen ved VM i Qatar.