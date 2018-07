’Fuck dig homo’, ’død over Jørgensen’, ’du ødelagde alt for Danmark dit svin’.

Det er bare et lille udsnit af de mange grove tilsvininger, som den uheldige danske landsholdshelt Nicolai Jørgensen har modtaget, efter at han indtog en ærgerlig hovedrolle i Danmarks VM-exit med sin straffesparksafbrænder mod Kroatien.

Det har fået landsholdsangriberens fodboldspillerkollega Simon Skou Jakobsen til at reagere. På Twitter har Silkeborg IF-anføreren lagt et tweet ud, hvor han langer ud efter de ’kæmpe idioter’, som har kastet deres vrede på Nicolai Jørgensen, som sågar har modtaget dødstrusler.

»Et lille udsnit af kommentarerne til et billede på Nicolai Jørgensens Instagram. Fyldt med idioter. Kæmpe idioter. Øv, hvor er det lavt,« skriver Simon Skou Jakobsen på Twitter i en kommentar fra i aftes, som er blevet delt flittigt.

De vrede og svinske kommentarer kan man blandt andet finde i kommentarsporet på Nicolai Jørgensens Instagram-profil. Men også på fodboldhjemmesiden bold.dk’s fanfora har det, hvis man skal dømme ud fra et skærmbillede fra hjemmesiden, svømmet over med lignende svinske og hadske kommentarer til landsholdsangriberen.

Her er der blandt andet en bruger, som ganske usympatisk skriver:

»Normalt er jeg ikke meget for, at spillerne modtager dødstrusler fra fnas, men i Nicoali Jørgensens tilfælde vil jeg med glæde tillade en undtagelse.«

Simon Skou Jakobsens tweet, som langer ud efter de mange hadske skribenter på de sociale medier, er i skrivende stund blevet delt 42 gange.

Nicolai Jørgensen var med i tre af Danmarks fire kampe ved VM i Rusland. Han lagde op til Christian Eriksens mål mod Australien, men ramte ellers ikke sit vanlige topniveau i slutrunden. Blandt andet dumpede han i B.T. Sports vurdering af de danske spilleres indsats under VM.

Mod Kroatien brændte Jørgensen Danmarks femte spark i straffesparkskonkurrencen, hvilket betød, at Ivan Rakitic efterfølgende kunne sende det danske landshold ud af VM i 1/8-finalen.

Efter kampen ønskede den skuffede Feyenoord-angriber ikke at udtale sig til pressen, da han tilsyneladende var for slået ud til at forholde sig til sit brændte straffespark.

»Jeg gider ikke tale i dag,« sagde Jørgensen efter kampen.

Det er blandt andet under dette billede, som Nicolai Jørgensen lagde ud på Instagram før VM, hvor de hadske kommentarer florerer.