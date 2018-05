Det kan godt være, at han lige har været gennem et rædselsforår med masser af tid på bænken i FC København, og at passet siger, at han har rundet de 33 år. Men han står der endnu, William Kvist, og har fortsat udsigt til at komme med til VM som en nøglefigur på Åge Hareides landshold.

Men spoler man tiden to år tilbage, til dengang hvor Hareide lige havde overtaget landstrænerjobbet, så var det tæt på, at den rutinerede midtbanefighters landsholdskarriere var forbi.

»Hvis jeg ikke var kommet derover og havde spillet mig til en startplads, så var jeg nok stoppet på landsholdet,« skriver William Kvist i sin nye biografi, om den tur til Japan med landsholdet, som i juni 2016 blev Kvists redning i den rød-hvide trøje.

I bogen ’Jagten på frihed’, som udkommer i morgen, fortæller den ofte udskældte FCK-profil, om hvordan han til Kirin Cup i Japan fik overbevist Åge Hareide om, at han var værd at satse på, selvom hans bedste tid på landsholdet på det tidspunkt lå et par sæsoner eller fire tilbage.

William Kvist under Herrelandsholdets mixed zone i Helsingør. Foto: Anders Kjærbye William Kvist under Herrelandsholdets mixed zone i Helsingør. Foto: Anders Kjærbye

»Jeg vidste, at det var en af mine absolutte sidste muligheder, da jeg i sommeren 2016 blev udtaget til truppen (…) Udefra kunne det godt se ud som en sidste tur med kliken, men jeg mærkede, at jeg havde sulten efter at kæmpe for en plads,« skriver Kvist om den lille sommerturnering i Japan, som Danmark kun deltog i, da EM-kvalifikationen var glippet.

Her skulle landsholdet møde Bosnien-Hercegovina og Bulgarien. I Hareides første to landskampe havde Kvist kun fået et enkelt kort indhop, så han var klar over, at han skulle vise sig fra sin bedste side i Japan, hvis ikke hans landsholdskarriere skulle lægges i graven.

Kvist gik derfor all-in og fortalte assistenttræner Jon Dahl Tomasson, at han ikke var med på landsholdet for at sidde på bænken. Og han valgte ikke bare at give den ’en skalle’ til træning, men også at tage ansvar uden for banen og forsøge at vise sig som den leder, han havde været, da han var på toppen af sin karriere:

»Det var vigtigt at vise ham og Åge, at jeg gav det en sidste chance, så de kunne vurdere, om jeg kunne bruges eller ej. Det var også vigtigt, fordi det lagde ekstra pres på mig selv og satte en deadline for, om jeg skulle fortsætte eller ej (…) Jeg har set flere spillere, der graver graven dybere i den situation, men jeg besluttede mig ganske enkelt for ikke at gemme mig på værelset og i stedet tage ansvar, selv om det kan være svært, når man er inde i en dårlig periode og derfor ikke fylder meget.«

Kvist endte med at få en halv time i kampen mod Bulgarien, hvor han overbeviste Hareide om, at han skulle have chancen fra start mod Bosnien, hvor han også var blandt de mest toneangivende spillere.

»Japan-turen blev et vendepunkt i min landsholdskarriere. Og derfor er jeg ekstra stolt af den tur,« lyder det fra Kvist, som efterfølgende spillede en nøglerolle i særligt den sidste halvdel af VM-kvalifikationen, som kulminerede med VM-playoffsejren på 5-1 over Irland:

»Kvalifikationen var en af de reneste lykkefølelser, jeg har mærket. Det var kulminationen på en rejse, der for mig begyndte i Japan, og jeg var stolt af at være med og endda spille min måske bedste landskamp.«

William Kvist har siden kvalifikationen oplevet et formdyk sammen med FCK-holdet, hvilket har givet ham mange kritikere, som ikke mener, at han burde komme med i Hareides VM-trup.

Midtbaneveteranen er dog fortsat blandt de 27 mand i truppen, som træner i Helsingør i disse dage, og han ventes også at være blandt de 23 tilbageværende danske VM-krigere, når flyet mod Rusland letter et par dage efter Danmarks sidste testkamp mod Brøndby den 9. juni.