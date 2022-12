Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Onsdag aften venter det andet VM-semifinalebrag, når Frankrig og Marokko tørner sammen.

Og det får nu Udenrigsministeriet til at udsende en advarsel.

'Risiko for uroligheder for eksempel i Paris i området ved Avenue des Champs-Élysées, men også i andre større byer,' lyder det i et opslag på Twitter.

'Kan udvikle sig voldeligt. Vær opmærksom på dine omgivelser,' skriver ministeriet, der opfordrer til, man holder sig godt opdateret.

Allerede under kvartfinalerne var det tydeligt, der var kaos i den franske hovedstad.

20.000 mennesker var mødt op for at fejre henholdsvis Marokkos og Frankrigs sejre. Det endte dog i store uroligheder, hvor 100 personer blev anholdt i den franske hovedstad.

Ifølge franske RMC var der lørdag aften 1.200 betjente til stede for at holde styr på de mange fans, og onsdag bliver endnu flere angiveligt sendt i aktion.

Le Figaro har tidligere skrevet, hvordan hele 10.000 politibetjente bliver sendt på gaden, når de to lande står overfor hinanden.

Frankrigs kolonitid i Marokko er en faktor, der spiller ind i de tidligere uroligheder, har France 24 – som Udenrigsministeriet desuden henviser til – tidligere skrevet.

Mediet skriver også, at den mest markante årsag til spændingerne mellem de to nationer er en beslutning taget af de franske myndigheder i 2021, hvor det blev fastlagt, at antallet af marokkanere, der årligt kan få visum i Frankrig, er halveret.

Der bor over en million marokkanere i Frankrig, og der er derfor ikke tvivl om, at der vil være massere af franske og marokkanske fans i Paris og omegn i forbindelse med onsdagens VM-semifinale mellem de to nationer.

Marokko har skrevet historie ved at være det første afrikanske landshold, der nogensinde har spillet sig i en semifinale ved VM i fodbold.

Opgøret bliver spillet onsdag klokken 20.00, og du kan følge det live her på bt.dk.