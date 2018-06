Kan tyskerne rette op på fadæsen i åbningskampen? Her tabte de forsvarende verdensmestre nemlig sensationelt til Mexico, og nu skal der point på kontoen hos tyskerne, hvis det ikke skal ende helt galt.

I aften møder de så Sverige, der fik en god åbning på VM med sejren over Sydkorea. Træner Joachim Löw har vraget verdensstjernerne Mesut Özil og Sami Khedira. Det blivet et brag på stadionet i Sotji, og du kan følge kampen her: