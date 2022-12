Lyt til artiklen

Hvad der skulle have været en afslappende skitur er endt som et mareridt for den tyske fodboldstjerne Manuel Neuer.

For efter at være røget ud i en mega VM-skuffelse, tog den 36-årige målmand på skitur for at cleare hovedet, inden sæsonen går i gang igen efter VM.

Og nu deler han en chokmelding fra hospitalet.

Et uheld på løjperne har nemlig medført et brækket ben, og det betyder, at Neuer må sidde ude i resten af indeværende sæson.

Vis dette opslag på Instagram

»Afslutningen på året kunne i den grad have gået bedre.«

»Mens jeg prøvede at rense hovedet på en skitur, brækkede jeg den nederste del af benet,« skriver Neuer på Instagram, hvor han deler et billede fra hospitalssengen med tomlen i sky.

»Operationen er gået godt, mange tak til lægerne. Men det gør ondt at vide, at den igangværende sæson er ovre for mig.«

Dermed må Neuers klub Bayern München og det tyske landshold altså undvære førstekeeperen i den kommende tid.

Således får Neuer altså rigeligt tid til at fundere over, hvordan Tyskland på særdeles skuffende vis ikke formåede at gå videre fra sin VM-gruppe med Japan, Spanien og Costa Rica.