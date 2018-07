TV2-koryfæet Ulla Terkelsen bliver hånet på Twitter for en bemærkning på live-tv om Frankrigs angriber Kylian Mbappé Lottin.

Under TV2s optakt til kvartfinalen mellem Frankrig og Uruguay stillede vært Morten Ankerdal om til Ulla Terkelsen, der befinder sig i den franske badeby Cannes. Den 74-årige journalist fik til opgave at beskrive stemningen blandt de franske fodboldfans op til kampen, og hun fortalte om den begejstring franskmændene har for to unge stjerner på landsholdet.

»Det er ligesom der er sådan en træthed hos fodboldpublikummet i vores del af verden, i hvert fald med de her stjerner, som skaber sig. Man kan næsten ikke holde ud at læse flere analyser om Ronaldi (hun sagde det med i. red) og Messi. Og så - wauw - kommer der de her to, Mbappé og Pavard, ind fra siden i bogstaveligste forstand, som ikke så mange uden for Frankrig havde hørt om før, men som man nu er fuldstændig betaget af. Det er folkehelte,« sagde Terkelsen.

Den kommentar har fået en lang række af landets fodboldentusiaster til at fare til tasterne.

VM-ekspert (!) Ulla Terkelsen mener, at Kylian Mbappé var stort set ukendt uden for Frankrig før VM. Vi siger god sommer til Ulla. — Dennis Bjerre (@dennisbjerre) July 6, 2018

Kendte du ham inden VM? Altså fodboldhistoriens næstdyreste spiller? Altså årets Golden Boy aka det største talent i europæisk fodbold? Så er du fandeme en nørd, hvis du gjorde....



sagde ingen. — Mikkel Lundby Madsen (@Mlundby) July 6, 2018

19-årige Kylian Mbappé blev i 2017 solgt til Paris Saint-Germain F.C. som verdens næstdyreste fodboldspiller - kun overgået af Neymar, der skiftede fra Barcelona.

Kylian Mbappé kan skrive 17 Champions League-kampe på sit fodbold-cv, ligesom han har været en markant profil for det franske landshold ved årets VM-slutrunde. Ved dette VM har han scoret tre mål for det franske landshold, og han er blevet sammenlignet med Pelé, fordi han er den første teenager siden 1958 der har scoret to gange i samme VM-kamp. Det skete i kampen mellem Frankrig og Argentina, der endte 4-3 til Frankrig og sendte Lionel Messi ud af VM.

Kylian Mbappe under kvartfinalen mod Uruguay. Foto: DIMITAR DILKOFF

Kylian Mbappé har i interviews fortalt, at hans store idol som barn var Ronaldo.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Ulla Terkelsen.