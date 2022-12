Lyt til artiklen

Det er for det meste ros og anerkendelse, der ryger i tv-værten Laura Woods' retning.

Men af og til bliver hun mødt af kommentarer i den anden boldgade på de sociale medier.

ITV-værten har netop været en måned i Qatar i forbindelse med VM, hvor hun har arbejdet side om side med Gary Neville og Roy Keane.

Mens hun ofte fik ros for at være dygtig og professionel, var der alligevel en enkelt, der til et opslag på Instagram skrev, at hun 'skulle gå tilbage til køkkenet'.

Det fik Laura Woods til at svare igen med en stikpille, der fik hendes mange følgere til at juble, skriver The Sun.

'Oh, Mick. Der er intet som den sætning, der skriger af at have en lille penis,' lød modsvaret fra tv-værten.

'Han kørte efterfølgende selv på hospitalet for at få behandling for det burn,' skriver en fan som svar til Laura Woods, mens en anden skriver, at vedkommende ville ønske, at flere kendte ville tage afstand til beskeder, som den, Woods fik.

Laura Woods har tidligere fortalt, hvordan hun har modtaget racistiske og sexistiske beskeder.

»Jeg aner ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det. Det har været så grimt og sårende. Jeg vidste ikke, hvad jeg havde gjort, for at blive udsat for det her,« fortalte hun i oktober 2020 i forbindelse med en videokampagne, der var søsat af kendte sportsværter.