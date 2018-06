B.T. har allieret sig med tidligere sportsjournalist på TV 2 Line Ernlund og tidligere administrerende direktør i Parken Sport & Entertainment Dan Hammer under VM.

De vil løbende levere en samlet anmeldelse af tv-dækningen og vurdere, hvordan de to kanaler egentlig gør det hver især både i forhold til den generelle dækning, men også brugen af kanalernes udvalgte eksperter.



Det skorter hverken på faglighed, færdighed eller teknologi, når Troels Bech på TV 2 forklarer Morten Ankerdal, hvordan den danske midtbane skal dæmme op for Kroatien. Og man skal være tonedøv, hvis man ikke fornemmer, at Glen Riddersholm, Thomas Frank og Peter Sørensen har tilbragt timer ved et taktikbræt eller kan mærke, at Bo Henriksen ånder og lever for fodbold (om end man kan have synspunkter på, hvad han til daglig gør mod det smukke spil hjemme i Horsens).

Fakta Om Dan Hammer Tidligere administrende direktør i selskabet bag F.C. København, Parken Sporten & Entertainment.

Skrev i 2012 ’ Ståle – Vi er hinanden lykkes smed’, om FCK-træner Ståle Solbakken.

Hammer deltager ofte i fodbolddebatprogrammerne ’Fodbold FM’ og Mediano.

Nuværende administrerende direktør, Royal Arena.

Det er tilforladeligt, men stadig forkert at tænke, at Kenn Hansen er for klog og veltalende til at have dommerkort. Og man må være landet fra Mars for nylig, hvis man ikke er klar over, at Thomas Kristensen er en af de danske kommentatorer, der har speaket flest kampe fra fodboldslutrunder de seneste årtier.

Anser man sig selv for at være en kvalificeret mandagstræner, vil man nok også tillægge det validitet, når Niclas Jensen antyder begrænsninger med en højrebenet venstreback blandt Hareides udvalgte. Endelig skal arrogancen vist være tusinde gange F.C. Københavnsk, hvis man oprigtigt mener, at man kan belære Thomas Sørensen, Nicolai Boilesen og Morten Bisgaard om mekanismerne i et omklædningsrum.

TV 2 har vanskeligt ved at overbevise landets fodboldnørder om, at det er en vaskeægte fodboldkanal under VM Dan Hammer

Trods en så kompetent holdopstilling har TV 2 vanskeligt ved at overbevise landets fodboldnørder om, at det er en vaskeægte fodboldkanal under VM, og det paradoks er nok værd at se nærmere på. For hvis det ser ud som en and, svømmer som en and og rapper som en and, så er det vel en and?

Altså: Når TV 2’s hold og agenda er så fodboldautentisk som DR’s, burde brokkehovederne så ikke strække våben og acceptere reklamefinansierede Ankerdal og Bech på lige fod med licensfinansierede Møller og Junker? Eller som TV 2-sportschef Frederik Lauesen lettere indigneret pointerede overfor en kritisk seer på Radio24syv: »Du bliver nødt til at have dine fakta i orden.«

Men det behøver seeren faktisk ikke. For selv om Lauesen har ret, er han på dybt vand, hvis han tror, at kampen om seernes gunst handler om objektiv bevisførelse. Og han svømmer endnu længere ud, hvis han tror, at de mest hardcore fodboldnørders accept er ubetydelig i forhold til de manges vurdering af TV 2 som en ægte fodboldkanal i en måned hvert andet år.

I fodboldens arrogante selvopfattelse er sporten nemlig løven på den globale sportssavanne. Der er ingen over, og der er ingen ved siden af. Mange fodboldnørder synes såmænd, at håndbold, cykling og ishockey er fine sportsgrene, og de trækker beviseligt masser af tv-seere til bl.a. TV2, men de er ikke, og de bliver aldrig, fodbold. Derfor kan man godt bruge en fodboldkommentator til at kommentere håndbold, cykling og ishockey, men for hver gang man konverterer ham tilbage til fodbold mister han lidt af støvet på vingerne.

Det er hverken rimeligt eller rationelt, men for de mest inkarnerede og dagsorden-sættende fodboldfans er det så virkeligt som Kvists kvæstede ribben, Neymars ulidelige skuespil og FIFA-trofæet. Og denne ”street credibility” er DR’s måske afgørende joker i kampen om danskernes VM-gunst.

Jeg vil aldrig glemme billederne. En dansende Maradona på tribunen. Et guldur på hver arm. Diamanter nok til at lyse en hel villavej op i tøflernes tusmørke nord for København. Eller Herning for den sags skyld.

Som en ven skrev på Facebook:

’Maradona for fanden. Jeg vil se og huske dig som en frelsende engel, der gled gennem det engelske forsvar med samme lethed, som de engelske krigsskibe gled i land på Falklandsøerne. Ikke som en overvægtig misbruger, der stinker af fiasko’

Fakta Om Line Ernlund Uddannet journalist med en fortid på TV3, DR Sporten og TV2 Sporten.

Ernlund har også en fortid som vært på TV2 NEWS og

På B.T. hvor hun var redaktionschef og debatredaktør.

Hun blev i 2008 kåret som årets kvindelige sportsvært.

Nuværende pressechef for Liberal Alliance.

Argentina er blevet fortællingen om storhed og fald ved denne slutrunde. Messi på banen. Sampaoli på sidelinjen. Maradona på tribunen. Drømmen om det perfekte. Illusionen.

»Jeg synes ikke, TV skal vise det dér,« som Mads Junker konstaterede på DR, da Maradona sejlede rundt i glædesrus efter Argentinas triumf over Nigeria. Forbudt for børn. Forbudt for mænd, der var små drenge, da Guds hånd stadig skabte kunst på banen.

Jeg synes, det er en yderst interessant debat. Om det smukke og det grimme. Om storhed og fald. En debat om livet og alt det, der gør ondt. Det er Maradona med stor cigar, Che Guevara-tattoo og fuck-off-establishment attitude. Overfor vigtige jakkesæt og VAR-systemet, der skulle gøre det helt fejlfrit og helt perfekt. Det er Peaky Blinders i mødet med en velpoleret fodboldverden. Jeg kan ikke få nok af den fortælling. Der er mere, meget mere at fortælle.

Nogle lyser decideret op som Junker, Povlsen og en Bo Henriksen, der med både smil og syleskarpe analyser på TV 2 skaber liv i et ellers statisk indendørsstudie Line Ernlund

Om Tyskland. Verdammt! ’Deutschland ist raus’, som Spiegel nøgternt konstaterede om det, der er en sportslig katastrofe. Og Iran. De gudesmukke kvinder, der for første gang siden revolutionen i 1979 kan se fodbold. På stadion. Side om side med mænd. Måske den reformvenlige præsident Rouhani er årsagen. Jeg ved det ikke, men jeg vil gerne vide det.

Jeg har masser af grønne flueben. Ved værterne. Ved kommentatorerne. Ved eksperterne. Alle er efterhånden kommet i gear. De kender deres rolle. De spiller den. Godt, til tider skarpt. Nogle lyser decideret op som Junker og Povlsen (DR) og en Bo Henriksen, der med både smil og syleskarpe analyser på TV 2 skaber liv i et ellers statisk indendørsstudie.

Men der er et lag mere, der kan fyldes på. Verdens udvikling og forandring. Fodbold er livets spejl. Fodbold er verden. På godt og ondt. Hvor er Ulla Terkelsen, tænker jeg? Vi er lige nu i sportens Breaking News. Vi er en del af historieskrivningen. Som fortællingen om Maradona.

Fakta Sådan anmelder B.T.: Efter hver spillerunde samler vi op på DR og TV2’s VM-dækning. Vi anmelder ikke dagligt, først når alle kampene i den enkelte spillerunde er færdige, samler vi vores indtryk og leverer dem i vores anmeldelse.