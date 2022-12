Lyt til artiklen

De kom, de scorede… og de dansede.

For der var i den grad gang i koreografierne hos de brasilianske VM-stjerner mandag aften.

Her sendte Vinicius Junior, Neymar og resten af Brasiliens landshold Sydkorea ud med sejren på 4-1. Og målene blev fejret på samme måde, nemlig med en lille dans.

Noget, der fik stor kritik fra den engelske ITV-ekspert Roy Keane, der ikke var glad for det, han så lige på det punkt. Det skriver Daily Mail.

De brasilianske stjerner dansede ved hvert mål, og det gjorde ikke ligefrem Roy Keane begejstret. Foto: ANNEGRET HILSE

»Jeg har aldrig set så meget dans. Jeg tror ikke mine egne øjne. Jeg kan ikke tro, hvad det er jeg ser på. Det er som at se Strictly Come Dancing (den engelske version af 'Vild med dans', red.),« lød det i tv-studiet efter den brasilianske magtdemonstration.

»Jeg kan ikke lide det her. Folk siger, det er deres kultur. Men jeg synes, det er virkelig respektløst overfor modstanderen. Det er fire mål, og de gør det hver gang,« lød det fra Keane.

At brasilianerne fejrede den første scoring med en dans gjorde ikke noget, understregede han. Men det var ifølge ham ikke i orden, at de blev ved og heller ikke i orden, at holdes manager begyndte at danse med.

»Jeg er ikke glad for det. Jeg synes slet ikke, det er en god ting,« sagde den engelske ekspert i studiet.

Med sejren er Brasilien videre til kvartfinalen ved VM i Qatar, og her venter et opgør mod Kroatien.