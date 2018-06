Den tidligere superligatræner Glen Riddersholm, som TV 2 har valgt at satse på som ekspert-kommentator under VM i fodbold, får en hård medfart efter sin kommentatordebut i aftes.

»Kære TV2, Det er selvfølgelig ikke muligt lige nu, men gør gerne Fodbolddanmark en tjeneste, og tag Glen Riddersholm af skærmen resten af VM. Mængden af selvfede kommentarer er så svimlende stor, at jeg er helt indebrændt efter 40 minutter. Mit fokus er ved at flyttes fra den super gode og spændende kamp, til alt det selvfede (lort) som “Guld-Glen” forurener kampen med. Venlig hilsen og godt VM.«

Sådan lyder kritikken fra Jesper Kristiansen på Facebook‎, efter han i aftes havde sat sig til rette foran skærmen for at se VM-fodboldkampen mellem Spanien og Portugal på TV 2. Og hans kritik af tv-kanalen - eller deres valg af Glen Riddersholm som ekspertkommentator - står ikke alene.

Glem Riddersholm. Mark Mikael Müller

På Twitter og Facebook langer flere danskere ud efter Guld Glen, som den tidligere FC Midtjylland-træner efter Superliga-sejr for et par år siden blev døbt. Dog er der - ud fra kommentarerne at dømme - ikke meget guld over Glens verbale præstation fredag aften:

Nøøøøøøøøj. Glen Riddersholm ødelægger den kamp totalt. Hvor er han irriterende at høre på. Alt for meget fodboldteori og alt for lidt seervenlig passion #tv2vm #poresp #russia #VM — Spitfool (@Spitfool) 15. juni 2018

På TV 2 lader man sig ikke slå ud af kritikken, og med ophøjet ro svarer man igen på Jesper Kristiansens kritik:

Hovedpersonen selv lægger heller ikke for meget i kritikken, og over for B.T. siger Glen Riddersholm over en telefonforbindelse fra Rusland, at der ikke er grund til at konkludere for meget efter blot én aktion bag skærmen. Han lever fint med, at der kommer både negativ og konstruktiv kritik, som han kan tage med sig videre og lære noget fra.

»Jeg er helt med på, at min person og tilstedeværelse i dansk topfodbold alene vil være genstand for kritik, men jeg har intet imod at få kritik og gode råd. Der er ingen tvivl om, at jeg har bevæget mig ud på usikker is med den her opgave, og det er helt sikkert noget, jeg skal øve mig i, og forhåbentlig udvikler jeg mig også, som VM-slutrunden skrider frem,« siger Glen Riddersholm.

Det var frygteligt som han snakkede hele kampen Vivi Holm

Et af de gennemgående kritikpunkter fra kampen fredag aften var, at Glen Riddersholm talte for meget. Og, at det han sagde - i forhold til kampen - var ligegyldigheder.

»Jeg skal da helt sikkert lige lære at få styr på timingen i forhold til tale og pauser. Det kan jeg godt mærke kræver lidt øvelse, og heldigvis tror jeg på, at man altid kan blive bedre. Men overordnet forsøger jeg at have en fodbolfaglig og analytisk tilgang til kommeteringen, og her bruger jeg min baggrund som træner og forsøger qua den at ramme et niveau, som rammer bredt og tilkommer flest mulige seere, siger Glen Riddersholm, der kritikken til trods ikke kommer til at ændre på sin kommentatorstil:

»For mig handler det om, at jeg skal være mig selv. Det skal være autentisk, og jeg skal kunne mærke mig selv. Jeg gider ikke lefte for strømninger i denne her opgave, som i øvrigt er langt større, end jeg havde regnet med. Men jeg er superglad for, at jeg har fået muligheden. Det er fodbold, min passion, og jeg er med på første parket,« lyder det begjstret fra Guld Glen.

Glen Riddersholm, som mandag atter er klar til at kommentere på TV 2, får dog også roser med på vejen efter debuten i går. På twitter siger folk:

Dengang jeg så billedet af @RiddersholmG i guldjakkesæt, der var jeg ikke særlig positiv. Det er jeg nu! Høj grad af nørderi, dygtig formidler, og fint med forklaring af “fagudtryk”.#vmdk #porspa — Mikkel Vangby (@MVangby) 15. juni 2018