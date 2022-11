Lyt til artiklen

»Det er jeg vant til hernede – at man stiller hinanden spørgsmål i studiet eller er uenig – i stedet for det bare er spørgsmål og svar frem og tilbage mellem eksperterne og præsentatoren.«

Der er sådan set ikke noget galt med ovenstående sætning. Man forstår godt budskabet, selvom der har sneget sig et anglificeret ord ind til sidst – 'præsentatoren' i stedet for 'værten'.

Men sætningen indkapsler alt det, som Kenneth Perez er, når han er på skærmen.

Den tidligere fodboldspiller, der skal være ekspert på TV 2 under VM-slutrunden i Qatar, stikker på mange måder ud med sin udanske facon efter mange år i udlandet. Det mærker man både på Perez' stil og indimellem også i hans sprog. Som i artiklens første sætning.

Kenneth Perez fejrer en scoring med FC Twente mod Schalke 04 i UEFA-Cuppen i 2008.

»Jeg prøver at være mig selv. Og sige det, jeg ser, uden at tænke på, hvad folk egentlig vil høre, men hvad jeg mener. Hvis man ikke er enig, er det jo helt okay,« lyder det fra Kenneth Perez.

»Men om man er enig eller uenig med mig, det går jeg ikke op i. Det læser jeg ikke. Jeg tænker slet ikke over, at jeg skulle stikke ud. Jeg vil gerne fremstå som mig selv.«

Kenneth Perez er en stor stjerne på hollandsk tv, og har boet i Holland i 25 år. Og der er kulturen en helt anden.

»Da jeg kom til Holland, kunne jeg mærke, måden man kommunikerede på på banen, passede bedre til mig. Meget mere direkte og ikke sugar coated,« siger den 48-årige dansker.

Sådan er det også, når man sidder i et studie og diskuterer fodbold.

»Der er en stor forskel på, hvordan man dækker fodbold i Holland og Danmark, selvom vi minder meget om hinanden. I Danmark skal vi være der allesammen og huske at kunne lide hinanden. I Holland er det kontant afregning,« forklarer han.

»Men dem, der virkelig er professionelle, kan sagtens tage kritikken, hvis den er fodboldrelateret.«

For ham er kritik en del af gamet. Så længe, man holder det på den rigtige banehalvdel.

»Hvis man kalder en for grim og dum, så er man et sted, hvor man ikke skal være. Så bliver det personligt.«

»Alt det, jeg siger oppe i studiet, skal jeg kunne sige op i hovedet på en spiller eller træner fem minutter efter. Det er en regel, jeg har lavet for mig selv,« fastslår Kenneth Perez.

Og så er der den anden del – sproget. For her skiller den tidligere landsholdsspiller sig også ud.

De mange år i Holland har sat sig i sproget på Perez, hvilket han ikke er bleg for at indrømme. Indimellem har han sværere ved at finde et specifikt ord frem, når han toner frem på skærmen.

Kenneth Perez skal dække VM for TV 2. Han er tidligere landsholdsspiller og spillede i størstedelen af sin karriere i Holland i klubber som Ajax, PSV og FC Twente.

Og det må siges at være meget usædvanligt for en tv-personlighed, at sproget skal være et issue.

»Jeg synes, at sproget har været en udfordring. Jeg har været ude i mange år og talt fodbold på et andet sprog. Så det er klart en ting, jeg har haft i hovedet,« indrømmer Kenneth Perez.

»Jeg øver mig også på det, når jeg ved, jeg skal til Danmark. Der har været et par svipsere, og jeg kan godt forstå, hvis andre bliver irriteret. Det er helt okay, men det er jo ikke sådan, at hver sætning er helt volapyk. Og Camilla Martin (vært, red.) er meget sød til at hjælpe.«

Det er ikke, fordi Kenneth Perez' pauser er direkte forstyrrende for hans hårdtslående pointer og budskaber.

Måske overdriver han endda en lille smule, hvor 'slemt' det slår til. Alligevel er han bevidst om, at det muligvis ikke lå lige til hans målfarlige højreben at gøre ham til en profil på dansk tv.

»Jeg synes, at det er modigt, at TV 2 og Carsten Werge (fodboldredaktøren, red.) har taget det spring og ansat mig. At få mig til Danmark efter at have været ude i så mange år.«

Under VM-slutrunden vil Kenneth Perez primært være at finde i studiet med Mads Junker og David Nielsen. Og den tidligere Ajax-spiller er fuldt bevidst om, at dækningen af skandaleslutrunden i Qatar bliver noget særligt.

Men rollen er han meget afklaret med.

»Det er besluttet, at det spilles der. Mit arbejde er at kommentere på den fodboldkamp, der bliver spillet. Ikke at der døde 2.000 mennesker under opførelsen af et specifikt stadion. Det er 4-3-3, om der bliver spillet god eller dårlig fodbold. Jeg er ikke journalist,« fastslår Kenneth Perez.

TV 2 har rettigheder til Danmarks anden gruppekamp, mod Frankrig, men også en eventuel ottendedelsfinale.

For et par år siden lavede B.T. et interview med Kenneth Perez om hans liv som stjerne i Holland og ukendt i Danmark.

