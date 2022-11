Lyt til artiklen

De danske fodboldfans kan alligevel samles til storskærmsvisninger rundt om i landet, når der i slutningen af november spilles VM.

I hvert fald inviterer inviterer Bella Arena i København og Ceres Arena i Aarhus nemlig i samarbejde med DBU, TV 2 og DR til storskærmsarrangement, når Danmark spiller VM-kampe i Qatar.

Det melder TV 2 ud i en pressemeddelelse ud torsdag formiddag.

I Bella Arena er det kun kampene mod Frankrig og Australien, der er tilgængelige for den gængse landsholdsfan, da det skæve spilletidspunkt mod Tunesien - tirsdag 22. november - betyder, at en række børnefamilier i stedet inviteres til 'en dag i fodboldens tegn'.

Medlemmer af landsholdets fanklub har dog også en fordel, da de får lov at hente billetter, før de bliver tilgængelige for alle. Det kan du læse mere om her.

I Ceres Arena er der frit slag om billetterne fra den 3. november.

Både DR og TV 2 vil sende live fra de to arenaer til Danmarks kampe, mens TV 2 også rykker sit VM-studie til Ceres Arena, når TV 2 har rettighederne til de danske kampe ved VM-slutrunden.

Danmark lægger fra land mod Tunesien den 22. november, inden Frankrig venter den 26. november. 30. november spilles den sidste gruppekamp mod Australien.

Selv om det indtil videre har været små med storskærmsarrangementer i vinterkulden, så er der flere steder i Danmark, hvor danske fans kan samle sig.

Blandt andet meldte odenseanske Live Culture for nylig ud, at man arrangerer storskærmsarrangement til landskampen mod Frankrig. Det løber af stablen i Jyske Bank Arena.

I København afholder Hafnia Hallen også VM-festival, hvor VM-kampene bliver vist, ligesom Aalborg City tidligere har meldt ud, at man har planer om at opsætte storskærm til visning af VM-kampe.