Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det vakte stor opmærksomhed, da TV 2-journalisten Jon Pagh tidligere på ugen blev passet op af en politibetjent i Qatar.

Jon Pagh var iført det omstridte 'One Love'-anførerbind, men det måtte han ikke bære, mente betjenten.

Det har siden fået flere til at kritisere TV 2-journalisten for at være aktivistisk og for at ville fremprovokere en reaktion fra myndighederne i Qatar.

Men det er slet ikke tilfældet, fortæller Jon Pagh til B.T.

Ud over den meget omtalte episode har det været problemfrit for Jon Pagh at dække VM i Qatar. Foto: Anthon Unger Vis mere Ud over den meget omtalte episode har det været problemfrit for Jon Pagh at dække VM i Qatar. Foto: Anthon Unger

»Jeg kunne aldrig drømme om at lave aktivisme,« fastslår han.

»Det ligger mig meget på sinde ikke at gøre det. Hvis det var hensigten, havde jeg taget det på inde i byen eller på stadion. Jeg ønskede ikke at stå i denne situation. Det ønsker man sig ikke her i Qatar,« forklarer han.

Jon Pagh ærgrer sig over, at nogle mener, at hele optrinnet bare var for at få opmærksomhed.

»Det var det ikke. Det generer mig, at folk tænker det. Journalister skal ikke lave aktivisme. Vi skal ikke fremprovokere situationer. De, der kender mig, ved, at jeg ikke ønsker det,« siger han.

TV 2-sportschef Frederik Lauesen har til Finans indrømmet, at det var en fejl, at Jon Pagh havde 'One Love'-armbindet om armen i Qatar.

»I bagklogskabens klare lys mener jeg, at vi lavede en fejl. Vi skal ikke være aktivister, vi er journalister. Vi skal være så uafhængige og retvisende som muligt og dokumentere det, der foregår omkring VM i Qatar. Derfor skal vi ikke kunne mistænkes for at være aktivistiske,« sagde Frederik Lauesen til Finans.

Jon Pagh understreger, at det for ham er vigtigt at fastslå omstændighederne omkring situationens opståen.

»Vi stod midt i en ørken, og muligheden for at have armbindet opstod tilfældigt. Jeg havde slet ikke skænket det en tanke, fordi der havde været så meget stress. Alt muligt kan være problematisk her, selvom det ikke er det i Danmark.«

Han forklarer, at det var DBUs fodbolddirektør, Peter Møller, der lånte ham armbindet kort før Jon Paghs live-gennemstilling. Planen var at sende live fra landsholdets hotel, hvor Møller netop havde været live igennem fra.

»Men vi blev bedt om at forlade hotellet af myndighederne og skulle så stå ude foran. Det er midt i en ørken,« siger Jon Pagh.

»For mig var det underordnet, om jeg havde armbindet på eller stod med det i hånden. Jeg ville fortælle om dagens store historie.«

Til Finans sagde Frederik Lauesen, at det havde været bedre at stå med armbindet i hånden.

Men det havde ikke gjort nogen forskel, forklarer Jon Pagh.

»Jeg spurgte betjenten, om det var okay at stå med det i hånden for at vise det frem. Det fik jeg også et nej til.«

Situationen har skærpet Jon Paghs opmærksomhed, når han dækker slutrunden i Qatar.

»Efterfølgende tænkte jeg, at vi skal huske på, at vi er et andet sted. Man bliver opmærksom på de forhold, vi arbejder under. Men vi har ikke mødt andre problemer,« siger han.