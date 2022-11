Lyt til artiklen

TV 2-journalisten Jon Pagh stod ude foran et hotel i ørkenen i Qatar, hvor betjente pludselig nærmede sig ham.

Myndighederne i Qatar kom over mod ham, da han stod med 'One Love'-anførerbindet på armen, hvorefter betjentene beordrede ham at tage det af.

»Det var bizart og rystende. Jeg har stået foran spillerhotellet med bindet på i 10 minutter. For fem minutter siden kom der noget politi, som passede mig op. Jeg spurgte hvorfor og her fortalte de, at det ikke er lovligt at have anførerbindet på,« siger Jon Pagh i gennemstillingen på TV 2 Sport X, hvor man også så klippet af TV 2-journalisten, som blev passet op af politiet.

Jon Pagh fortalte videre, at han ikke engang vidste, om der var tale om rigtige betjente. Han fortalte dem blot, at han ikke ville tage det af, og at han havde ret til at have det på, der hvor han stod.

Jon Pagh Foto: Anthon Unger Vis mere Jon Pagh Foto: Anthon Unger

Han forklarer også, at det overordnet set var en ubehagelig situation at befinde sig i.

Episoden kommer på den dag, hvor FIFA har indikeret, at det vil få sportslige konsekvenser, hvis den danske landsholdsanfører går på banen med det regnbuefarvede anførerbind.

Derfor har den danske anfører Simon Kjær – når danskerne går på banen ved VM-slutrunden mod Tunesien tirsdag – ikke 'One Love'-anførerbindet på.

Hændelsen med TV 2-journalisten komme efter, at flere personer har oplevet at blive afvist for at bære regnbuefarverne på den ene eller den anden måde.

I et Twitter-opslag, som TV 2 korrespondent Rasmus Tantholdt har lagt op, siger en dansk fan, at han blev nægtet at komme ind på stadion til kampen mellem USA og Wales, fordi han havde et 'One Love'-armbånd på og regnbuefarvede sokker.

Den amerikanske sportsjournalist Grant Wahl skriver også på Twitter, at en vagt nægtede ham adgang til stadion til kampen mellem USA og Wales på grund af, at han var iført en regnbuetrøje.



Han skriver videre, at han har det okay og nu befinder sig i pressecentret på stadion – stadig iført sin regnbuetrøje.