Det stort anlagte VM-arrangement i Forum har måttet trække stikket, fordi TV 2 ikke har givet tilladelse til folkefesten.

Arrangementet i Forum var ellers slået stort op som en gratis VM-folkefest med storskærm og ikke mindst Gulddreng på plakaten.

Nu forklarer TV 2s sportschef, Frederik Lauesen, til B.T., hvorfor det er endt sådan.

»Det er for tæt på vores eget arrangement i Bella Arena. Vi kan ikke sige ja til andre arrangementer i geografisk nærhed af vores egne,« siger Frederik Lauesen, der samtidigt mener, at Forum simpelthen var for hurtigt ude med offentliggørelsen.

TV 2-sportschef Frederik Lauesen. Foto: Claus Fisker Vis mere TV 2-sportschef Frederik Lauesen. Foto: Claus Fisker

»De har meldt ud, inden de har fået tilladelse,« siger han.

Arrangementet i Bella Arena, der afholdes i samarbejde mellem DBU, DR og TV 2, er for længst udsolgt. Men alligevel er der altså ikke plads til et arrangement i det centrale København.

»Der er ikke gået noget galt. TV 2 har købt rettighederne sammen med DR. Vi skal godkende de forskellige arrangementer, og vi har godkendt rigtig mange, mens der er andre, vi ikke har kunnet godkende. Sådan er det,« siger Frederik Lauesen og fortsætter:

»Vi har betalt i dyre domme. Det er vores rettigheder, det er vigtigt at huske, og vi har interesse i at beskytte vores egne arrangementer,« fortsætter sportschefen.

Frederik Lauesen fastslår, at TV 2 har »sagt ja til langt de fleste arrangementer«.

»Også selvom det vil være bedre kommercielt for os, hvis folk sidder hjemme i stuen og ser det hos os.«

Også Jan Nonboe og Søren Berthelsens planlagte storskærmsarrangement i Holstebro er droppet.

Her får TV 2s regler også skylden.

»TV 2 ønsker åbenbart ikke en folkefest ud over de arrangementer i de store byer, som de selv gennemfører,« lyder det fra Jan Nonboe.

Frederik Lauesen kender ikke de konkrete detaljer omkring aflysningen af arrangementet i Holstebro, men han genkender ikke kritikken af, at TV 2 ikke ønsker andre fodboldfester end deres egne.

»Jo, vi ønsker fodboldfester i Danmark. Men hvis vi føler, at betingelserne har været forkerte, kan vi ikke sige ja. Vi har sagt ja til arrangementer i Odense og Aalborg. Der er sagt ja til hundredvis af arrangementer,« siger Frederik Lauesen.

I Odense inviterer Live Culture til VM-fest i Jyske Bank Arena, mens det i Aalborg er Hyundai, som er officiel VM-partner, der inviterer til storskærmsarrangement i Gigantium.

Ud over arrangementet i Bella Arena er TV 2 også partner på et arrangement i Ceres Arena i Aarhus.