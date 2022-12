Lyt til artiklen

Millioner af mennesker har hyldet Argentinas verdensmestre på gaden i Buenos Aires.

Helt så mange var der ikke, da Marokkos VM-helte kørte parade gennem hovedstaden Rabat, men mirakelmagerne fik alligevel en heltemodtagelse i hjemlandet.

Her var tusindvis på gaden for at fejre landsholdet, der blev VMs helt store sensation med en historisk fjerdeplads.

Achraf Hakimi og co. var også på fornemt besøg hos selveste kongen af Marokko. Det skriver Daily Mail.

De marokkanske spillere og deres mødre blev modtaget af Marokkos kongefamilie. Foto: EPA/Ritzau Scanpix Vis mere De marokkanske spillere og deres mødre blev modtaget af Marokkos kongefamilie. Foto: EPA/Ritzau Scanpix

Billeder fra Rabat viser, hvordan landsholdet blev modtaget af jublende marokkanere med flag og romerlys, mens spillerne blev kørt i åben bus gennem hovedstaden.

Efter busturen blev spillerne og deres mødre hyldet på det royale palads, hvor kong Mohammed VI, kronprins Moulay El Hassan og prins Moulay Rachid modtog dem.

Landstræner Walid Regragui og landets fodboldpræsident, Faouzi Lekjaa, blev tildelt landets næsthøjeste ridderorden.

Alle spillerne blev tildelt den tredjehøjeste ridderorden.

Lykkelige marokkanere fejrede landsholdets hjemkomst til Rabat. Foto: FADEL SENNA Vis mere Lykkelige marokkanere fejrede landsholdets hjemkomst til Rabat. Foto: FADEL SENNA

Marokko blev det første afrikanske land nogensinde til at nå en VM-semifinale.

Undervejs fejrede de hver sejr ved at danse med deres mødre.