I sekunderne efter VM-dramaet mellem Sverige og Tyskland udbrød der tumult på sidelinjen, hvor blandt andet Sveriges landstræner, Janne Andersson, røg i klammeri med den tyske lejr.

Tyskland vandt 2-1 på en vild scoring fra Toni Kroos i kampen 95. minut, hvilket angiveligt fik flere tyskere til at juble hånende over mod den svenske reservebænk, og det var det, Sveriges landstræner og andre fra den svenske lejr reagerede kraftigt på.

»De hoppede frem og hånede os efter slutfløjtet, og lavede tegn mod os. Det bør man ikke gøre, så jeg blev blev rasende,« sagde en rødglødende Janne Andersson til TV4 efter kampen, ifølge Fotbollskanalen.

»Hvad er det for en mangel på respekt? Man står ikke og håner en modstander, som du har kæmpet mod i 95 minutter. Der går man frem for at ønske tillykke med sejren, ikke for at håne. Det er for dårligt,« fortsatte han.

Ifølge Andersson og de svenske medier var det ikke den tyske landstræner, Joachim Löw, der var den skyldige, men andre unavngivne officials eller trænere på den tyske bænk. På billeder kan man se, at det er chefen fra det tyske fodboldforbund, DFB, Oliver Bierhoff, som er i klammeri med Janne Andersson.

Bierhoff, som er tidligere landsholdsstjerne, skulle ifølge Fotbollskanalen have undskyldt sin opførsel over for chefen for det svenske fodboldforbund, Lasse Richt.

På banen var alles var næsten vorbei for Tyskland ved VM efter, at verdensmestrene var sekunder fra kun at spille 1-1 i kampen mod Sverige. Men fem minutter inde i overtiden leverede Toni Kroos miraklet med sit sejrsmål til 2-1 på et vidunderligt frisparksdrøn.

Dermed lever tyskerne, som sluttede kampen med 10 mand, i den grad i turneringen, som de vandt i 2014. De øvrige mål i 2-1-kampen, hvor FC København-målmand Robin Olsen spillede en hovedrolle og længe lignede den svenske helt, blev sat ind af Sveriges Ola Toivonen og Marco Reus fra Tyskland.

Med sejren kan Tyskland nu selv afgøre deres VM-skæbne med en tilpas stor sejr over Sydkorea i den sidste gruppekamp. Både Sverige og Tyskland har nu tre point i gruppen. Sverige skal møde Mexico, som har seks point.