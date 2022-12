Lyt til artiklen

Disciplinærkomiteen i Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) uddeler onsdag bøder til VM-nationerne Serbien, Kroatien og Saudi-Arabien.

Det skriver FIFA på sin hjemmeside.

Serbien får således en bøde svarende til godt 150.000 kroner for have et omstridt flag hængende i holdets omklædningsrum.

Flaget viste omridset af Serbien inklusiv Kosovo, der i 2008 udråbte sig selv som selvstændig, og var desuden påtrykt en tekst, der på dansk kan oversættes til 'Ingen overgivelse'.

During the last two days, I've received hundreds of insult, hate and threat messages from Serbia, from the moment we informed world public opinion on the chauvinistic act of their football team/association in Qatar 2022 #FIFAWorldCup. 1/2 pic.twitter.com/QkqEyAKQmw — Hajrulla Çeku (@HCeku) November 27, 2022

Kosovos selvstændighed er blevet anerkendt af blandt andet Danmark, USA og en lang stribe europæiske lande. Kosovo deltager også som selvstændigt landshold i turneringer under både Fifa og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Kosovos kulturminister, Hajrulla Çeku, rasede over flaget på Twitter.

»Skandaløse billeder fra det serbiske omklædningsrum, der sender signaler om had, xenofobi og folkemord mod Kosovo og udnytter VM-platformen.«

Også Kroatien har fået en bøde. Den lyder på et beløb svarende til godt 375.000 kroner og falder, efter at kroatiske fans råbte grimme ting efter og fremviste et stødende banner mod Canadas keeper Milan Borjan, der har serbiske rødder.

Endelig har Saudi-Arabien fået to bøder på hver knap 115.000 kroner. De falder, fordi holdet i gruppekampene mod Argentina og Mexico modtog seks kort i hver kamp.