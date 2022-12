Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kasper Dolberg skal måske til at have finpudset sit tyske bare en smule.

For den danske landsholdsangriber kan meget vel være på vej til at skifte til tysk fodbold, da det nuværende lejeophold i Sevilla indtil videre har været alt andet end godt for ham.

Det skriver den normalt velinformerede italienske transferjournalist Gianluca Di Marzio på sin hjemmeside.

Ifølge italieneren rykker et vinterskifte til Bundesliga-klubben Hoffenheim nemlig tættere på.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Helt konkret ønsker Kasper Dolbergs nuværende arbejdsgiver, franske OGC Nice, at ophæve lejeaftalen med Sevilla før tid og i stedet sende angriberen videre i det kommende transfervindue.

Bliver skiftet en realitet, kan danskeren se frem til endnu mere dansk selskab i den tyske klub, der i forvejen har Robert Skov og Jacob Bruun Larsen på lønningslisten.

Kasper Dolberg har haft et – mildt sagt – forfærdeligt efterår i den spanske storklub, efter han i sommerens transfervindue skrev under på en lejeaftale for resten af sæsonen.

Her er han nemlig gået målløs fra banen i samtlige af de kampe, han har spillet i det spanske.

Kun en enkelt gang er det blevet til en scoring i efteråret for den 25-årige silkeborggenser. Det var dog for Danmark i Nations League-opgøret mod Frankrig i september.

Den danske fodboldstjerne er netop vendt hjem efter et ekstremt skuffende VM i Qatar, hvor Danmark blev sendt ud med et ydmygende nederlag til Australien.

Sammen med resten af truppen formåede Kasper Dolberg nemlig kun at hente et enkelt point i tre gruppekampe ved den skandaleombruste slutrunde i oliestaten.

Og derfor var det da også et ramt landshold, der torsdag aften i sidste uge landede i Københavns Lufthavn.

Kasper Dolberg skiftede i 2019 til den franske storklub efter flere år i hollandske Ajax.

Her har han skrevet under på en kontrakt, der løber indtil sommeren 2024.