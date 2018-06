Thomas Delaney var en træt – men selvsagt glad – mand efter det uafgjorte resultat mod Frankrig.

Én ting var midtbanespilleren dog en smule utilfreds med efter kampen, hvor ét point var nok til at gå videre ved VM.

»Jeg havde ingen anelse om, hvad den anden kamp stod. Det kunne vi godt have fået at vide noget før. Det var fandeme hårdt,« siger en træt Thomas Delaney til DR, dog med sit karakteristiske smil og glimt i øjet.

Dortmund-spilleren fortæller, at han først fik beskeden om, at Peru førte 2-0 over Australien, da han var blevet skiftet ud i anden halvlegs tillægstid.

Thomas Delaney blev trådt på knæet i slutningen af anden halvleg. Foto: AXEL SCHMIDT

Et resultat, der uanset Danmarks eget, ville sende Åge Hareides tropper videre uanset resultatet mod Frankrig, der blev sikret gennem en præstation, hvor det danske landshold ikke ligefrem kastede alt frem eller væltede i chancer.

»Det var en anden måde, vi spillede fodbold på i dag. Vi spiller på resultatet, vi gør det rigtig fint. Det gik som vi håbede med planen. Vi ville godt have vundet, men fuck det,« siger Thomas Delaney, der blev skiftet ud i slutningen af anden halvleg, da han blev trådt på knæet.

Midtbanespilleren forsikrer dog, at han er okay, og at der bare var tale om et slag.