Debatten er nu endt i en blokering. Og sletning.

Men inden da var der lagt op til en fyrig diskussion om VM-landsholdets træner, Kasper Hjulmand, og hans rolle i spidsen for dansk fodbold.

TV 2-værten Dennis Ritter mener, at Hjulmand er en fremragende repræsentant, og at man skal lede længe for at finde »et mere veltalende og reflekterende menneske i topfodbold«. Så det skrev han på Twitter – men fik igen.

Brian Nygaard, hans tidligere makker fra cyklingens verden – som han har tilbragt masser af timer i kommentatorboksen sammen med – var blandt kritikerne.

Landstræneren er nu rejst til Qatar. Foto: Claus Bech Vis mere Landstræneren er nu rejst til Qatar. Foto: Claus Bech

»Det er i bedste fald teknisk imponerende, at Hjulmand kan varmlufte sig fra, at det VM er en god idé. Men regimet synes formentlig, at det er flot, at han kan imponere dele af journaliststanden,« skrev han tilbage.

Nygaard mener nemlig, at Hjulmand er sendt i byen med et »fluffy budskab til tvivlerne, der gerne vil se landskamp«.

»Det synes jeg er problematisk, for det banaliserer en meget stor del af problematikken ved dette VM. Og der er ikke noget, som regimet hellere vil,« siger han til B.T.

»Jeg synes, at Hjulmands måde er lidt klodset, og jeg tror, at det er bevidst klodset, så det ikke er så svært at forstå.«

Brian Nygaard har været pressechef på flere tophold i cyklingens verden og været tv-kommentator hos både TV 2 og DR. Nu skriver han for Weekendavisen. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Brian Nygaard har været pressechef på flere tophold i cyklingens verden og været tv-kommentator hos både TV 2 og DR. Nu skriver han for Weekendavisen. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Han reagerede derfor, da han så udsagnet fra Ritter. Et udsagn, som Dennis Ritter nu har valgt at slette fra det sociale medie.

»Det synes jeg faktisk ikke skal stå alene, når det er en respekteret journalist og vært, der skriver det. Jeg synes, det er rigtig problematisk.«

»I den her periode tror jeg, at et er vigtigt, at både journalister, fagfolk og så videre er klar til at blive udfordret på deres holdninger i forhold til VM i Qatar. Hvis man er villig til at hylde nogen, så skal man også være klar til at se en reaktion fra folk, der ikke ser det på samme måde.«

»Hvis vi ikke accepterer, at folk er uenige, så er vi ikke bedre end dem, som vi faktisk problematiserer nede i regimet.«

Er du enig med Ritter?

B.T. har været i kontakt med Ritter, der ikke ønskede at uddybe tvisten, men gav dog et Twitter-svar i Hjulmand-diskussionen.

»99 af 100 andre siger: 'Det kommenterer jeg ikke, stil mig et fodboldspørgsmål'. Det gør han ikke. Og lyt dog efter, hvad han siger. Han blåstempler ikke det VM. Han holder sig for næsen og passer sit arbejde,« skrev han på Twitter.

Ritter har dog blokeret kollegaen på det sociale medie, hvilket fremgår af et tweet fra Nygaard.

»Jeg lærte noget på universitetet om, at man skal passe på ikke at tage faglige diskussioner personligt, for så bliver det enormt svært at have en diskussion, som er faglig.«

Holdt du den fagligt?

»Jeg kan ikke se, hvad det personlige er. Det er da relevant nok at spørge ind til. Men det handler jo om det problematiske i at besynge Hjulmand i en situation, hvor jeg mener, at Hjulmand er sendt i byen med et budskab, der skal normalisere og bagatellisere VM-turneringen. Jeg synes det er problematisk, at en journalist fremhæver det som noget flot.«

»Det har ikke noget med Dennis som person at gøre, men mere om Dennis' rolle. Det er en ret markant forskel.«

Var du overrasket over, at det endte i en blokering?

»Det ved jeg egentlig ikke, om jeg er. Jeg ved jo ikke, hvilken dag han har haft.«

Jeg kender jo ikke jeres forhold ud over, at I har siddet i kommentatorboks sammen. Er der normalt et godt forhold?

»Jeg har ikke grund til at tro andet,« siger han og understreger, at det var en faglig diskussion.