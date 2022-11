Lyt til artiklen

Der er dårlig stemning mellem to af fodboldens store trænerlegender.

For efter Iran fredag vandt 2-0 over Wales ved VM, rettede den tidligere tyske landstræner Jürgen Klinsmann kritik af det iranske landsholds fysiske spillestil.

»Det er ikke tilfældigt. Det er en del af deres kultur, og det er med fuldt overlæg sådan, som de spiller. De klynker til dommeren, linjedommerne og fjerdedommeren. Spillerne er konstant i ørerne,« lød det fra den tyske fodboldekspert i BBC-studiet efter kampen ifølge Daily Mail, inden han fortsatte:

»Der var flere hændelser, som vi ikke så. Det ville have været helt anderledes med en anden dommer.«

Jürgen Klinsmann. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Jürgen Klinsmann. Foto: MATTHEW CHILDS

Klinsmann var dog langtfra færdig med sin kritik.

For pludselig trak han iranernes landstræner, Carlos Queiroz, med ind i diskussionen.

»På den måde passer han godt ind på holdet og kulturen,« lød det fra tyskeren.

Og det var så her, at det hele tog en uventet drejning. For efterfølgende har Carlos Queiroz været til tasterne og raset over sin trænerkollegas beskyldninger i et opslag på Twitter.

Carlos Queiroz. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Carlos Queiroz. Foto: HANNAH MCKAY

»Selvom du ikke kender mig personligt, stiller du spørgsmålstegn ved min karakter og kommer med påstande om den iranske kultur og landsholdet. Ligesom du siger, mine spillere er en skændsel for fodbolden,« skriver Iran-træneren, inden han fortsætter:

»Vi vil nøje følge med i, hvad FIFA beslutter i forhold til din stilling som medlem af Qatar 2022 Technical Study Group. Her forventer vi selvfølgelig, at du træder tilbage, i hvert fald før du besøger vores landsholdslejr.«

Med fredagens sejr over Wales har Iran stadig gode muligheder for at gå videre ved slutrunden.

Her møder Carlos Queiroz' mandskab USA i den sidste gruppekamp.