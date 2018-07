Det er Danmark mod Kroatien. Men det er i dén grad også Christian Eriksen mod Luka Modric.

Aftenens 1/8-finale er et slag mellem to lande af cirka samme størrelse og en kamp på VM-døden mellem to forskellige spillestile under dette VM.

Men storkampen i den russiske provinsby NIzhny Novgorod er også et opgør mellem to af verdens bedste midtbanespillere med en interessant fælles historik. Begge kom fra store talentfabrikker til engelske Tottenham i starten af tyverne. Siden kom den ene til Real Madrid. Nu kan den anden også stå foran et tilsvarende storskifte til en af de to spanske giganter.

Christian Eriksen i kampen mod Australien. Foto: Pilar Olivares Vis mere Christian Eriksen i kampen mod Australien. Foto: Pilar Olivares

Luka Modric og Christian Eriksen er de absolutte stjerner og nøglespillere på banen søndag aften. De skal hver især skinne, hvis deres respektive nationer skal gå videre og nå langt ved VM. Men hvem er egentlig bedst? Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson peger begge på danske Eriksen. Og Eriksen selv sætter heller ikke sit lys under en skæppe.

»Jeg anser ikke mig selv for at være dårligere end ham,« siger han.

Fakta VM-statistik Luka Modric

Spilletid: 245 minutter

Mål: 2

Assist: 0

Skud på mål: 2

Skud forbi mål: 2

Afleveringer: 143

Frispark imod sig: 2 Christian Eriksen

Spilletid: 270 minutter

Mål: 1

Assist: 1

Skud på mål: 3

Skud forbi mål: 3

Afleveringer: 93

Frispark imod sig: 3

Eriksen er siden det stod klart, at Danmark og Kroatien krydser klinger i den største danske landskamp i 16 år, blevet sammenlignet på kryds og tværs med sin kroatiske kollega. Og ofte falder sammenligningerne ud til Real Madrid-stjernens fordel.

Jeg anser ikke mig selv for at være dårligere end ham. Christian Eriksen om Modric

»Jeg tror også, at det er bedømt lidt ud fra alder. Men selvfølgelig Modric har opnået meget allerede nu og været så vigtig en del af Real Madrid og vundet Champions League fire ud af fem år, så det er selvfølgelig en spiller, der har vundet utroligt meget. Klubben og holdet har selvfølgelig hjulpet ham, men han har jo nærmest spillet til 10 i karakter hver sæson. Man nyder at se ham spille,« fastslår Eriksen.

I aften kan de to sammenlignelige spillere blive ryg mod ryg. Da Tottenham og Real Madrid mødtes i Champions League sidste efterår havde de to midtbanestjerner talrige direkte dueller. Det får de igen i aften. Og det glæder Åge Hareide sig til at se.

»Jeg tror absolut, han kan modsvare Modric. Christian har haft en fantastisk kvalifikation og har lavet et mål og en assist ved VM foreløbig. Og han vil lave mere. Der vil være en kamp mellem det to spillere inde på banen, og det vil være en spændende duel for tilskuere og os på bænken,« siger landstræneren..

Og han håber nok, at det er en duel, der falder ud til dansk fordel.

Hvem vil du helst have på dit hold?

Kvalitet

Luka Modric: 12

Christian Eriksen: 10

Puha, den er tæt. Men Modric er rendyrket verdensklasse. Den måske bedste midtbanespiller på kloden. Eriksen fortjener også det eftertragtede prædikat verdensklasse, men Modric’ kvalitet er det, danskeren bør stile efter.

Christian Eriksen og Luka Modric. Foto: EMMANUEL DUNAND, KHALED DESOUKI Vis mere Christian Eriksen og Luka Modric. Foto: EMMANUEL DUNAND, KHALED DESOUKI

Værdi for deres landshold

Luka Modric: 10

Christian Eriksen: 12

Luka Modric er Kroatiens store stjerne. Men han er samtidig en af flere. Det er Eriksen ikke. Han bar Danmark på sine skuldre gennem kvalifikationen og bidrager med sine mange mål direkte til langt flere point end Modric gør det.

Christian Eriksen og Luka Modric Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Christian Eriksen og Luka Modric Foto: SERGIO PEREZ

Pondus

Luka Modric: 10

Christian Eriksen: 7

Modric er et kæmpemæssigt omdrejningspunkt hjemme i Real Madrid, og han er altid synlig. Eriksen er også et vigtigt tandhjul i Tottenham, men han suger endnu ikke en bold og en kamp til sig som Modric kan. Det kan dog nå at komme.

Christian Eriksen og Luka Modric i Champions League i 2012. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Vis mere Christian Eriksen og Luka Modric i Champions League i 2012. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Star quality

Luka Modric: 7

Christian Eriksen: 7

Ingen af de to er oppe på øverste hylde, når det gælder rendyrket star quality. De er begge mest af alt fænomenale håndværkere og fodboldspillere – men ikke superstjerner som Cristiano Ronaldo og Neymar. Og det virker ikke til at genere nogen af dem.

Christian Eriksen og Luka Modric i Champions League i 2017. Foto: BEN STANSALL Vis mere Christian Eriksen og Luka Modric i Champions League i 2017. Foto: BEN STANSALL

Historisk aftryk

Luka Modric: 10

Christian Eriksen: 7

Modric er 32 – Eriksen 26. På landsholdet har Eriksen allerede sat et stort aftryk, men titlerne mangler. Også i Tottenham. Det gør de mildt sagt ikke for Modric, der hele fire gange har prøvet at løfte klubfodboldens mest eftertragtede trofæ, Champions League-pokalen.

Samlet snit

Luka Modric: 9,8

Christian Eriksen: 8,6

Fakta Eriksen vs. Modric Christian Eriksen

Klubhold: 66 mål i 284 kampe

Europæiske kampe:12 mål i 72 kampe

Landshold: 24 mål i 84 kampe Luka Modric

Klubhold: 49 mål i 380 kampe

Europæiske kampe: 9 mål i 107 kampe

Landshold: 14 mål i 109 kampe