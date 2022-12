Lyt til artiklen

Philipp Lahm er bestemt ikke tilfreds med FIFA-præsidenten, Gianni Infantino.

Den tidligere tyske anfører, som i dag er med til at forberede EM i Tyskland i 2024, kritiserer Infantinos måde at styre FIFA på.

»FIFA fortsætter med at miste troværdighed hos toprepræsentanten. Man får i stigende grad indtryk af, at Gianni Infantino ikke søger den bedste løsning for fodbolden, og at han simpelthen ikke har integritet,« lyder det fra Lahm ifølge Sport1.

Det er især tildelingen af værtskabet til Qatar, som har fået den tidligere verdensmester op i det røde felt.

Infantino er ikke en populær herre hos Lahm. Foto: KARIM JAAFAR Vis mere Infantino er ikke en populær herre hos Lahm. Foto: KARIM JAAFAR

»Infantino giver ikke indtryk af, at han ønsker at ændre noget ved det. Han udnytter spillet. Det er problemet med FIFA, som er en europæisk baseret institution – ikke fodbolden.

»Og det kan kun ændres ved, at man endelig satser på en fornuftig og gennemsigtig tildelingsprocedure i fremtiden,« siger Lahm.

Den tidligere Bayern München-stjerne håber, at VM i 2024 kan være med til at bringe værdierne og spillet tilbage i fokus i et demokratisk land.

»Og det tror jeg også, at folk ønsker,« siger han.

Philipp Lahm løftede VM-trofæet som tysk anfører i 2014. Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Philipp Lahm løftede VM-trofæet som tysk anfører i 2014. Foto: ADRIAN DENNIS

39-årige Lahm, der aldrig har været bleg for at kritisere værtskabet i Qatar, satte støvlerne på hylden i 2017.

Inden da nåede han at spille 71 kampe for Stuttgart, hele 517 kampe for Bayern München og 113 kampe for det tyske landshold, som han vandt VM-pokalen med i 2014.

Søndag skal enten Frankrig eller Argentina løfte trofæet, når VM-finalen bliver afgjort.

Du kan følge kampen live lige her på bt.dk.