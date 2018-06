Islandske Rurik Gislason – der har en fortid i de danske klubber Viborg FF, OB og F.C. København – er på rekordtid blevet et sandt internetfænomen.

Den 30-årige kantspiller levede før VM en stille og rolig fodboldtilværelse i 2. bundesligaklubben SV Sandhausen. Men på en uges tid er han blevet VM-slutrundens sexsymbol – især i Sydamerika, hvor kvinderne for alvor har fået øjnene op for den langhårede islænding.

First training in Russia done Et opslag delt af Rurik Gislason (@rurikgislason) den 10. Jun, 2018 kl. 7.40 PDT

B.T. har tidligere berettet, hvordan Rurik Gislasons Instagram-profil eksploderede, da han blev skiftet ind med en halv time tilbage af kampen mod Argentina. Og hvert billede har nu tusindvis af kommentarer – fra især sydamerikanske kvinder.

Forleden startede han så på banen i kampen mod Nigeria, og nu har Gislason rundet en million følgere på Instagram. På otte dage er han altså gået fra 40.000 til over en million følgere!

Selv tager den tidligere superliga-profil opmærksomheden med ophøjet ro.

»Mit fokus er lige nu på fodbolden. Jeg er bare glad for, at folk kan lide det, jeg laver. Jeg kan ikke sige mere om det. Jeg bruger lige nu meget mindre tid på Instragram end tidligere. Mit eneste fokus er på fodbold og på at spille godt for Island,« siger Gislason ifølge rp-online.de.

Holdkammeraterne på det islandske landshold forudser, at Rurik Gislason kan skifte karriere.

»Efter fodboldkarrieren kan han blive model,« storgrinede Kari Arnason efter søndagens træning ifølge rp-online.de.

Rurik Gislason spillede i Viborg FF fra 2007 til 2009, inden han skiftede til OB. I 2012 skiftede han til F.C. København, hvor han spillede i tre år.

Han har spillet for det islandske landshold siden 2009. Og tirsdag kan han få sin tredje VM-kamp, når Island møder Kroatien i Rostov.