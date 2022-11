Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»I Qatar bør man på alle offentlige steder være anstændigt påklædt. Det gælder særligt i offentlige bygninger og ved religiøse helligdomme. Der er ikke krav til kvinder om at bære slør eller anden tildækning.«

Sådan skriver Udenrigsministeriet i deres rejsevejledning for landet, som lige nu er vært for VM i fodbold.

Men én, som ikke har fået det memo, eller som i hvert fald er ligeglad, er kroatiske Ivana Knöll, som i 2016 vandt titlen som miss Kroatien.

Hun er rejst til Qatar for at støtte Kroatien, og her bærer hun påklædninger, som ikke helt lever op til qatarernes idé om anstændig påklædning.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ivana Knöll (@knolldoll)

Det ses tydeligt i kommentarerne til billederne på hendes Instagram.

Værst er det efter en video, hun har delt torsdag, hvor hun i en ternet badedragt går langs en promenade. Her lyder det blandt andet:

Skam dig, og respekter andres kultur.

Respekter landet og vores kultur.

Hvis du ikke allerede ved det, så er det forbudt at bære den slags tøj i arabiske lande, og du skal respektere vores skikke, traditioner og religion.

Hvor er du opportunistisk at vise så lidt respekt i et andet land.

Skam dig.

Respektløst over for Qatars kultur.

Jeg ved ikke, hvad der anses som smukt i dit land, men i Qatar er det her grimt og stødende.

Det er nu heller ikke, fordi hovedpersonen selv har haft mange pæne ord at sige om afholdelsen af VM i Qatar.

For to dage siden var hun, ifølge Daily Mail, ude med riven i en række stories.

»Det her er en katastrofe. Jeg har ondt af alle dem, der ikke kan komme til VM på grund af den værste arrangør i verden.«

Kritikken handlede om det såkaldte Hayya-kort, et fan-ID, der skal bruges for at kunne rejse ind i Qatar, som hun fortsat ikke havde modtaget.