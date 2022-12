Lyt til artiklen

Hun har gjort det tidligere under VM. Og nu får Ivana Knöll endnu engang massiv opmærksomhed.

Det sker, efter hun fredag delte et opslag på Instagram, hvor hun fejrede at have rundet en million følgere.

'Tusind tak for jeres kærlighed og støtte. Jeg elsker jer allesammen,' skriver hun, men det er ikke teksten, der har fået mange til at reagere.

Det er i stedet billedet, hun har delt, der viser, hvordan hun ankommer til en fodboldkamp iklædt røde lange tights og en bikinitop.

Ivana Knöll er rejst til Qatar for at støtte Kroatien, og det er ikke første gang, hun bærer en påklædning, der ikke helt lever op til qatarernes idé om, hvad der er anstændigt.

»I Qatar bør man på alle offentlige steder være anstændigt påklædt. Det gælder særligt i offentlige bygninger og ved religiøse helligdomme. Der er ikke krav til kvinder om at bære slør eller anden tildækning,« lyder det i Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Det bliver desuden også bemærket, hvordan flere mænd ikke blot kigger på hende på billedet.

De har også hurtigt fået hevet deres telefoner frem, så kameraerne peger i den tidligere Miss Kroatiens retning.

'Jeg troede, den slags outfit var forbudt i Qatar.'

'Jeg kan se ansigtet på de arabiske mænd.'

'Se mændene til højre!'

'De burde anholde hende for at bryde loven. Hvordan mon hun ville have det, hvis folk kom til Kroatien og sked på reglerne og landet..'

Sådan lyder blot et udpluk af de mange kommentarer til Ivana Knöll, der deler vandene med sit opslag, der i skrivende stund har fået mere end 2.100 kommentarer med på vejen.

Hun har tidligere ikke ligefrem haft pæne ord om Qatar, som hun kalder 'den værste arrangør i verden'.

Kritikken handlede i det tilfælde om det såkaldte Hayya-kort, et fan-id, der skal bruges for at kunne rejse ind i Qatar, som hun fortsat ikke havde modtaget.