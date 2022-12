Lyt til artiklen

Billeder af en grædende Cristiano Ronaldo i spillertunnelen efter Portugals VM-exit er gået verden rundt.

Også den tidligere engelske landsholdsstjerne Gary Neville har set dem, og for ham er det et af de stærkeste øjeblikke under VM.

Det siger han til Sky Sports under en evaluering af VM-slutrunden.

»Jeg vil nævne Ronaldo, fordi jeg så et billede, hvor han græd i spillertunnelen. For mig var det et grusomt billede,« siger han og uddyber:

Ronaldo var grædefærdig efter Portugals VM-exit. Foto: CARL RECINE Vis mere Ronaldo var grædefærdig efter Portugals VM-exit. Foto: CARL RECINE

»Det er det øjeblik, hvor han ved, at hans drøm om at vinde VM for sit land er knust. Vi har alle været dér mod slutningen af vores karriere. Men han er en af de største – hvis ikke den største – spiller gennem tiderne. Det var forfærdeligt at se ham sådan,« siger Gary Neville.

Cristiano Ronaldo og Portugal tabte højst overraskende deres kvartfinale til Marokko.

Og dermed sluttede VM-eventyret for Ronaldo og co., hvilket stjernen selv har erkendt gjorde ondt:

'At vinde et VM for Portugal var den største og mest ambitiøse drøm i min karriere. Heldigvis vandt jeg mange internationale titler, blandt andet for Portugal, men at sætte vores navn på VM-pokalen var min største drøm,' skrev han på Instagram.

Om Ronaldo fortsætter på landsholdet, er endnu uvist.

Ronaldo, der i øjeblikket er klubløs efter sit brud med Manchester United i sidste måned, rejste søndag hjem fra Qatar sammen med sin familie.