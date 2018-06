Very, very exciting times ahead! ⚽️

Inden Islands kamp havde Gislason 30.000 følgere på det sociale medie, men søndag aften var det tal steget til 270.000. Og mandag lyder det i skrivende stund på 484.000

To put this into perspective, Sandhausen's 17 home games this season were watched by 104,001 people.



Rurik Gislason now has double that number of followers and counting. pic.twitter.com/ANmQrX9DOv — Jonny Walsh (@jonathanwalsh_) 17. juni 2018

Og det er især de kvindelige fodboldseere, der har fået øjnene op for den islandske offensivspiller.

'Jeg vil gerne lige bruge et øjeblik på at takke Island for muligheden for at kigge på Rúrik Gíslason. I har givet hele verden god service,' lyder det blandt andet fra en.

I’d like to take a moment to thank Iceland for the view of Rúrik Gíslason.

You have done the world a great service pic.twitter.com/l08qKVtwJf — Erika,First of Her Name,Mother of Bats (@bahmboozle) 16. juni 2018

'Public service oplysning: Han hedder Rurik Gislason. Jeg flytter til Island. Det var alt,' skriver en anden.

Den brasilianske skuespillerinde har desuden skrevet ud til sine to millioner følgere, hvordan det er 'muligt at være så sød' med henvisning til Rurik Gislason.

Også den argentinske skuespiller Gimena Accardi har fået øjnene op for islændingen og har noteret sig på Instagram, at mere end 40.000 af hendes fans på en halv time valgte af følge Rurik Gislason.

Den 30-årige islandske landsholdsspiller spillede i Superligaen for FC København fra 2012 til 2015, inden han skiftede til FC Nürnberg.

Happy to have scored my first goal for my new club and honoured to be on @kicker ‘s team of the week. Et opslag delt af Rurik Gislason (@rurikgislason) den 6. Mar, 2018 kl. 6.10 PST

Hovedstadsklubben er dog ikke den eneste danske klub, som Rurik Gislason har spillet for. Fra 2007 til 2009 spillede han for Viborg, inden han skiftede til OB, som han forlod til fordel for FC København.

Han har spillet for det islandske landshold siden 2009, og fredag skal holdet i aktion ved VM endnu engang, hvor Nigeria venter som modstander.