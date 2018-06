For første gang i historien blev der brugt VAR (Video Assistant Referee) i en VM-kamp.

Antoine Griezmann blev nedlagt i feltet i opgøret mod Australien, og selvom dommeren i først omgang afviste, at der var straffe, så gik der ikke længe, før kendelsen blev lavet om. Og den første oplevelse med VAR under VM glæder den tidligere danske topdommer Claus Bo Larsen.

»Det fungerer godt med, at vi får dømt det korrekte straffespark, som der er i begge ender. Det er fantastisk. Og at bolden så også kan vise, at bolden er i mål til sidst er også rigtig godt. Teknikken har vundet i dag. Det må man sige, og det er rigtig fedt at se,« fortæller han til B.T.

Jeg vil nødig se, hvis de nu når at spille 10-12 minutter, inden man får taget den rigtige beslutning. Men sådan er reglerne for øjeblikket. Der burde det måske være sådan, at dommeren kan stoppe spillet. Claus Bo Larsen, tidligere dansk topdommer

Det teknologiske system, der skal hjælpe dommerne med at dømme afgørende situationer, har tidligere været heftigt kritiseret fra alle leder og kenter for at ødelægge spillet. Men hvis det bliver brugt fornuftigt, så mener den tidligere FIFA-dommer, at det er den helt rigtige vej at gå.

»Jeg vil meget hellere have, at der er VAR, end at der er en femte- eller sjettedommer, som står bag målene og er passive. Jeg synes, det er fedt, at man har indført et system, hvor man også har video med. Det skal selvfølgelig bruges fornuftigt, og i dag har det vist sig at være brugt rigtig fornuftigt,« siger han.

Claus Bo Larsen dømte flere store internationale kampe. Blandt andet en semifinale i både Europa League og Champions League.

De nuværende regler er dog ikke lutter positive ifølge Claus Bo Larsen. Der er særligt én regel, der bør kigges på. Reglerne er nemlig sådan, at dommeren først kan få hjælp af VAR og se en situation igennem, når bolden er ude af spil. Og det er problematisk mener den tidligere dommer.

»Jeg vil nødig se, hvis de nu når at spille 10-12 minutter, inden man får taget den rigtige beslutning. Men sådan er reglerne for øjeblikket. Der burde det måske være sådan, at dommeren kan stoppe spillet. Det havde været dødssygt, hvis Australien var gået op i den anden og havde scoret og jublet inden. Men omvendt, hvad nu hvis Australien fik en kontra lige efter situationen. Så det er svært,« siger Claus Bo Larsen, der stoppede med at dømme internationale kampe i 2010.

Frankrigs Umitit tog hånden til brug, da han forsøgte at cleare en bold. Det endte med at give Australien et straffespark. Foto: LUIS ACOSTA Vis mere Frankrigs Umitit tog hånden til brug, da han forsøgte at cleare en bold. Det endte med at give Australien et straffespark. Foto: LUIS ACOSTA

Men overordnet set er det en glad Claus Bo, der hilser VAR velkommen. Han fortæller også om en anden situation under lørdagens kamp mod Frankrig og Australien, hvor dommeren fik hjælp af VAR.

»Det, der er sket i dag, er en kæmpe gevinst for dommerne. Hvis ikke det havde været der, så havde han jo fået massiv skældud i dag. Hvis du lægger mærke til det, så ser han ikke, at Umtiti rammer den med hånden i feltet. Det får han at vide fra kontrolrummet, og den behøver han ikke se på skærmen, for den er klokkeklar. Og derfor går der lige et par sekunder, før han dømmer straffesparket. Det, synes jeg, er rigtig, rigtig godt at se,« fortæller Claus Bo Larsen.

Frankrig vandt til sidst opgøret mod Australien med 2-1. De topper nu Danmarks gruppe, inden Åge Hareides tropper lørdag klokken 18.00 møder Peru.