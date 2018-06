Var der straffe til Australien?

Det var videosystemet VAR (Video Assistant Referee), der til sidst hjalp den spanske dommer, Antonio Mateu Lahoz, med at dømme straffespark til Australien. Bolden ramte Yussuf Poulsens hånd og ikke lang tid efter kunne Mile Jedinak udligne til 1-1.

Vi har spurgt den tidligere danske topdommer Kim Milton, hvad han mener om situationen:

»Straffesparket kan man ikke sige så meget til. Han har armen uden for kroppen i feltet, så der er ikke noget justitsmord i det. Så kan man altid diskutere, om det er i en naturlig position eller ej, men det at den er ude for kroppen gør, at der er risiko for, den bliver dømt. Det man kan være ærgerlig over er, at man skal til at bruge VAR for at dømme det,« siger Kim Milton til B.T. Sport og uddyber:

Det var i denne situation, at bolden ramte Yussuf Poulsen på armen. Foto: Martin Meissner Vis mere Det var i denne situation, at bolden ramte Yussuf Poulsen på armen. Foto: Martin Meissner

»Det jeg synes er det mest ærgerlige er, at man skal bruge VAR, for det er - undskyld udtrykket -noget flueknepperi. Når man ser den i første omgang sidder man og piller lidt frem og tilbage og skal til at stoppe spillet efter. Det er det, der er bagsiden af medaljen med VAR at vi egentlig kommer til at få en masse situationer hvor ingen havde forventet det i første omgang. Det kunne man også se på spillernes reaktion i situationen. Det man helst skulle have fanget ved de her situationer er de helt åbenlyse fejl, der bliver lavet og ikke sådan nogle fifty-fifty situationer,« siger den tidligere topdommer.

Var straffesparket til Australien korrekt?

Det var det 11. straffespark i slutrunden indtil nu, og det femte dømt ved hjælp af VAR.

I forbindelse med straffesparket fik Yussuf Poulsen et gult kort, hvilket betyder, at han har karantæne i Danmarks sidste puljekamp mod Frankrig.

Også i Danmarks første kamp mod Peru blev der dømt straffespark ved hjælp af VAR.

Her var det også Yussuf Poulsen, der var synderen, men heldigvis for ham og resten af det danske mandskab sparkede Christian Cueva langt over det danske mål.

Du kan følge kampen minut for minut i B.T.s liveblog lige her.