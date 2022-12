Lyt til artiklen

Det er med at være omstillingsparat.

En, der kan skrive under på den del, er TV 2's korrespondent Rasmus Tantholdt, som de fleste danskere kender som manden, der fortæller historierne fra verdens brændpunkter.

Den ene dag kan han stå midt i krig, armod og desperation, og den næste dag er der liv og glade dage.

Cirka sådan har Tantholdts seneste skifte fra krigsplagede Ukraine til fodboldfestende Qatar været.

Foto: Ida Marie Odgaard

»Det er en svær situation. Hvis jeg skal være ærlig, havde jeg det faktisk underligt i maven ved at tage til Qatar, og i starten havde jeg ikke specielt meget lyst til det,« lyder det fra TV 2-journalisten, da han bliver spurgt af en af mediets brugere om det markante sceneskift.

Han pointerer, at der jo også er vigtige ting at dække i Qatar, men beskriver omvendt situationen iiUkraine som et sted, hvor der sker 'ubegribelige ting.'

Selvom Tantholdts historier fra Qatar har været opsigtsvækkende og fyldt stort både herhjemme og i udlandet, så ser han frem til at komme tilbage til det invaderede Ukraine.

Han er rejst hjem fra Qatar nu, men skal muligvis tilbage ved finaletid – den spilles 18. december.