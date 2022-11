Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var voldsomt vigtigt for Argentina at slå Mexico lørdag aften.

Og det var til at se på reaktionerne omkring det argentinske landshold, da Lionel Messi endelig bragte argentinerne på 1-0.

Den argentinske legende og nuværende medlem af den landsholdets stab Pablo Aimar havde eksempelvis mere end svært ved at samle sig på bænken efter scoringen.

Tårerne pressede på og åndedrættet fik brystkassen til at hoppe og danse, mens landstræner Lionel Scaloni forsøgte at trænge igennem til Aimar, viste TV-billeder.

Few sights demonstrate the pressure being heaped on this Argentina team like the site of assistant manager Pablo Aimar breaking into tears after today's vital Messi goal to help Argentina rebound from their opening game loss to Saudi Arabia. pic.twitter.com/JejuXfMQ4u — Men in Blazers (@MenInBlazers) November 26, 2022

Men den reaktion var lidt for meget, mener Aimars chef, hvis bror også - i Scalonis optik - lod sig rive for meget med af den livgivende sejr på 2-0 over Mexico.

»Man er nødt til at have noget sund fornuft. Det er bare en fodboldkamp. Jeg modtog også en besked fra min bror, der skrev, at han græd. Sådan kan det ikke være. Det er som om, at det er mere end bare en fodboldkamp,« sagde Scaloni efter kampen og tilføjede:

»Sådan har jeg det ikke. Spillerne må også forstå, at det er en fodboldkamp. Hvis ikke, så bliver det sådan her hver gang.«

Den argentinske landstræner er desuden hurtig til at rette fokus mod, at Argentina slet ikke er sikret videre avancement ved VM.

Derfor kommer man ikke til at dvæle ved den vigtige sejr - nej, i stedet starter forberedelserne til den sidste og afgørende puljekamp mod Polen allerede søndag.