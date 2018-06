Det bliver en rutineret brasilianer, der tirsdag aften skal dømme Danmarks sidste kamp i det indledende gruppespil ved fodbold-VM mod Frankrig.

Således er 43-årige Sandro Ricci - ifølge dette link på Twitter - blevet udpeget til det ansvarsfulde job, hvor han får hjælp af linievogterne Emerson de Carvalho og Marcelo Van Gasse, der ligeledes kommer fra Brasilien.

Sandro Ricci blev i 2010 kåret som bedste brasilianske dommer, og året efter blev han af FIFA godkendt til at dømme internationale kampe.

Ved den igangværende VM-slutrunde har han været i aktion en enkelt gang. Således dømte han Kroatiens vundne kamp over Nigeria og uddelte i denne tre gule kort til Marcelo Brozovic, Ivan Rakitic samt William Ekong.

I øvrigt dømte Sandro Ricci tre kampe ved VM 2014 i Brasilien. To af disse var med Tyskland, der spillede 2-2 mod Ghana og vandt 2-1 over Algeriet. Mere interessant er det, at han også dømte Frankrig-Honduras, hvor franskmændene vandt 3-0 og hvor latinamerikanerne fik udvist Jerry Palacios.