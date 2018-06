Gruppespillet er forbi, og det samme er fedtspilleriet!

For lad os være ærlige, Danmarks kamp mod Frankrig blev ikke nogen fest, og begge mandskaber kunne bruge et uafgjort resultat, hvilket var tydeligt at se på præstationerne. Også hos Christian Eriksen, som i denne måling igen er under lup i forhold til de andre store stjerner ved VM.

Efter anden kamp i gruppespillet var Christian Eriksen på sjettepladsen over de bedste på den danske fodboldanalytiker og topchef i Shanghai SIPG Mads Davidsens liste, og efter kampen mod Frankrig er Tottenham-profilen røget en plads ned.

Her får du Mads Davidsens powerranking af profilerne ved VM efter gruppespillets sidste kamp:



1. Philippe Coutinho, Brasilien

Han satte igen Brasilien i gang med en fremragende assist til 1-0-scoringen, hvor han elegant spillede Paulinho fri i dybden. Og generelt er Coutinho vigtig i Brasiliens ’fase 2’, da han søger lidt længere ned i banen, end vi normalt ser ham for FC Barcelona, og sætter Brasiliens offensive spil i gang, men han har gang i en rigtig god slutrunde. En høj succesrate på 95% af hans pasninger, der lykkedes, tre skabte chancer og næsthøjest antal brasilianske pasninger på banens sidste tredjedel, viser, hvor afgørende Coutinho er blevet for Brasilien.

2. Lionel Messi, Argentina

Så trådte den lille troldmand endelig frem på scenen ved VM i Rusland. Et kongemål til 1-0, der rent teknisk og målt ud fra en sværhedsgrad er turneringens klart bedste indtil nu. Derudover så vi en langt mere ærgerrig Messi, der både satte holdkammeraterne og sig selv i scene rent offensivt. Flest afslutninger (to), flest skabte chancer (tre), flest pasninger på banens sidste tredjedel (21) og flest succesrige en mod en-udfordringer (syv ud af ni) tegner billedet af, at Messi viste klassen, når landet havde mest brug for ham. En stor kamp af FC Barcelona-10’eren.



3. Neymar, Brasilien

Klart PSG-spillerens bedste VM-kamp i Rusland. Han er langt mere fokuseret i spillet og har samtidig markant flere aktioner end i de hidtidige kampe. Flest afslutninger og flest pasninger og aktioner tættest på mål af samtlige 26 (inklusiv indskiftningsspillerne) markspillere på banen samt en rekordhøj antal en mod en-udfordringer – ni i alt, hvilket er det højeste ved dette VM 2018 sammenlignet på tværs af alle hold. Han nærmer sig topniveauet, Neymar.



4. Mohamed Salah, Egypten

En langt bedre præstation af Salah i en kamp, hvor Egypten spillede på omstillinger ved at stille sig dybt ned og lade Liverpool-spilleren hænge fremme. Det gav flere fine chancer og gode dybe løb, som vi er vant til at se på ugentlig basis i Liverpool også. Samt en flot scoring, der viste Salahs klasse og kølige afslutningsfod. Kun tre af seks succesfulde udfordringer er under standard, og det blev aldrig Egypten- eller Liverpool-stjernens VM-slutrunde.

5. Luis Suarez, Uruguay

Et vigtigt frisparksmål åbnede festen for Uruguay, og Suarez fik derfor en afgørende fod med i 3-0 sejren over Rusland. Men det blev også den eneste afslutning i kampen af 9’eren. Og generelt har Uruguay rent offensivt i åbent spil ikke givet Barcelona-angriberen mange chancer at score på. Den sydamerikanske nation har scoret fem gange ved VM, og alle fem mål er kommet efter en standardsituation, så Uruguay har endnu ikke scoret i åbent spil, hvor Suarez er bedst. Generelt en anonym kamp af angriberen, der ikke har mange offensive aktioner; skaber en chance, har ingen en mod en-udfordringer og blot seks succesfulde pasninger på den sidste tredjedel.

6. Cristiano Ronaldo, Portugal

Et misset straffespark på et afgørende tidspunkt ligner ikke superstjernen fra Portugal, men hans mandskab kom dog videre til 1/8-finalen alligevel. En kamp på det jævne af Ronaldo, der ikke lykkedes med sine aktioner og sågar kom uheldigt i fokus med et muligt rødt kort, hvilket igen kunne have kostet holdet dyrt. Fem afslutninger blev det til i alt, en skabt chance og fire ud af syv succesfulde en mod en-aktioner.

7. Christian Eriksen, Danmark

En ’forsvarskamp’, hvor bolden mest røg henover på Eriksen. Han løber som altid mange meter og hjælper holdet, men vi fik slet ikke sat ham i scene offensivt. Han kommer til fire afslutninger, men kun en enkelt fra en god position på kanten af feltet. Danmark skaber stort set intet i hele kampen, og det påvirker naturligvis Tottenham-spillerens individuelle præstation i holdets tjeneste. Eriksen skaber ikke en eneste chance for holdet, hvilket sker yderst sjældent for ham, og det koster naturligvis i den individuelle bedømmelse.

8. Antoine Griezmann

Endnu en middelmådig tangerende til dårlig præstation fra Griezmann. Han virker ikke tilpas i spillestilen, og samtidig ville Frankrig stort intet i kampen mod Danmark. Vi har endnu Atletico Madrid-angriberen og topscoreren fra EM til at vise sit niveau ved dette VM, hvor han slet ikke er kommet i gang. Frankrig har i alt 11 afslutninger på mål, men Griezmann skaber ingen af dem, og der er ikke en pasning mellem ham og spidsangriber Giroud i hele kampen. Det kan ligne en bænkeplads for Griezmann i 1/8-finalen.

X. Eden Hazard

Uden for bedømmelse, da han ikke kom i aktion.

X. Harry Kane

Uden for bedømmelse, da han ikke kom i aktion.

X. Kevin De Bruyne

Uden for bedømmelse, da han ikke kom i aktion.