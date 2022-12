Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Selvfølgelig har jeg været meget bange, for jeg har haft en god sæson. Og at få sådan en skade er rigtig hårdt.«

Sådan lyder ordene fra den brasilianske superstjerne Neymar efter en omgang sambaopvisning mod Sydkorea mandag aften.

Her sendte 4-1-sejren sydamerikanerne i VM-kvartfinalen i en kamp, der hurtigt var afgjort.

Men præstationen kom i kølvandet på to kampe uden den 30-årige stjerne, der måtte sidde ude med en skade. Og den ramte Paris Saint-Germain-spilleren hårdt.

Neymars ankel var meget hævet efter opgøret mod Serbien. Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Neymars ankel var meget hævet efter opgøret mod Serbien. Foto: GIUSEPPE CACACE

»Jeg græd hele natten. Min familie ved det. Men det hele løste sig,« lød det fra Neymar.

I VMs første kamp vandt Brasilien 2-0 over Serbien, og her blev kreatøren skiftet ud efter 79 minutter, da han kom til skade med sin ankel, som viste sig at være forstuvet.

Det fik den tidligere Barcelona-spiller til at bryde ud i tårer på sidelinjen med en ankel, der så mere end bare en smule hævet ud. For en stund frygtede den brasilianske nation, at VM var overstået, inden det overhovedet gik i gang for holdets største stjerne.

Men mandag var han altså tilbage i startopstillingen og blev endda kåret som kampens spiller efter en scoring og en målgivende aflevering.

Nu beder han – og formentlig det meste af Brasilien – for, at PSG-spilleren med den voldsomme skadeshistorik de forgange, slipper for flere af slagsen, indtil VM slutter.

Neymar og Brasilien skal op mod Kroatien på fredag, når holdene skal kæmpe om et plads ved VM-semifinalen.

Opgøret fløjtes i gang klokken 16.