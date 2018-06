Det blev til noget nær en drømmestart for Danmark, da Åge Hareides drenge lørdag tog til Saransk og slog Peru 1-0 på et mål af Yussuf Poulsen. Her er fem ting, vi lærte fra VM-åbneren.

1. At Åge Hareide har set helt rigtigt ved at blive ved med at give Yussuf Poulsen tillid, selv om rigtig mange kritikere, specielt efter den store afbrænder mod Panama, har pointeret, at han ikke kan score mål. Hvad kan han ikke? Lørdag i sidste uge smaskede han den i kassen mod Mexico, og mod Peru, da det var allervigtigst, gjorde han det igen. Kom igen, kloge-Åger.

2. At Kasper Schmeichel holder et tårnhøjt niveau. Lad os være og sige, at Peru da helt klart også havde sine chancer for at komme på måltavlen, men reaktionsevnen fra Kasper Schmeichel er i øverste klasse, og det skal vi være rigtig glade for.

Kasper Schmeichel havde en stor andel i sejren over Peru.

3. At vi trods jubelen stadig har store problemer med at finde modstandernes målnet. Det gælder ikke mindst frontangriber Nicolai Jørgensen, der mod Peru spillede forfærdeligt og slet ikke kom tæt på en scoring. Vi gik for femte kamp i træk til pause med 0-0.

4. At Pione Sisto også begyndte sit VM, hvor han slap testkampene. Nemlig helt selvtillidsforladt og uden nogen vellykkede driblinger, som ellers er varemærket. Pione Sisto er uden tvivl den spiller, Åge Hareide mest overvejer at give en pause fra startopstillingen.

William Kvist måtte udgå med smerter.

5. At vi godt kan vinde uden William Kvist på banen, men hvis det viser sig, at han har slået ribbene alvorligt, kan det blive en stor streg i regningen for Åge Hareide, der ser en stor stjerne i FCK-spilleren. Vi krydser fingre for, at det ikke er nogen slem skade, der gjorde, at Kvist måtte køres ud af banen i første halvleg.