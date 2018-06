Mathias Zanka Jørgensen var et stort smil efter Danmarks uafgjorte resultat mod Frankrig.

Et resultat, der sender Danmark videre ved VM. Hvordan det præcist skal fejres i den danske lejr, ved forsvarsspilleren, der for første gang ved slutrunden startede inde, ikke.

»Godt spørgsmål. Vi skal tilbage til Anapa, og så må vi sørge for, at Per (landsholdets kok, red.) har tryllet et eller andet frem hjemme på hotellet. Ellers skal vi nyde det sammen, måske drikke en enkelt øl på flyet,« siger Mathias Zanka Jørgensen til DR.

Med Simon Kjær ved sin side i midterforsvaret var han med til at sørge for, at Frankrig ikke kom til for mange store chancer. Og selv hvis Danmark havde tabt, var det blevet til videre avancement, da Peru slog Australien.

Og udfaldene fra de to kampe var noget, der fik Mathias Zanka Jørgensen til at smile stort.

»Det er fedt. Jeg ville gøre alt for at sidde til et storskærmsarrangement i København eller i Danmark lige nu og bare nyde det. Men vi er her og er ekstremt glade for at have indfriet de forventninger, vi havde til os selv, og som det danske folk også havde til os,« siger forsvarsspilleren, der også roste de mange fremmødte danske fans for den stærke rød-hvide kulisse på stadion.

Det danske hold havde inden interviewet ikke været i omklædningsrummet endnu, så Mathias Zanka Jørgensen kunne ikke sige, hvordan det skulle fejres her.



»Vi har ikke sunget noget, men det kan være, vi får sunget noget Thomas Helmig senere. Jeg har også hørt, han er her, så det kan være, han kommer og giver et live-nummer,« siger en storsmilende Mathias Zanka Jørgensen til DR.