Man behøver ikke engang nævne hans navn. De to ord er på læberne af alle. Kasper Schmeichel har efter et fantastisk VM omfavnet hele Danmark med en rækkevidde, der er hans far mindst lige så værdigt.

Ja, Danmark gik ikke videre fra ottendedelsfinalen mod Kroatien, men den danske sidsteskanse efterlod et indtryk, der får ham til at blive husket fra alle fire kampe. Ikke mindst kampen søndag aften, hvor han tog hele tre straffespark i Kroatiens hårdt tilkæmpet avancement til kvartfinalen.

VM er den største scene at gøre den slags på, og rygterne om Kasper Schmeichels fremtid er da også straks begyndt at rumle efter hans man of the match-præstation.

»Chelsea og Roma er interesserede i at hente Leicester City-målmanden Kasper Schmeichel. Begge klubber vil købe nye målmænd, hvis de sælger Courtois (belgisk landsholdsmålmand i Chelsea, red.) og Allisson (brasiliansk landsholdsmålmand i Roma, red.) denne sommer,« skriver den anerkendte Sky Sports-journalist Kaveh Solhekol, der har over 165.000 følgere på Twitter - og i en artikel her.

Chelsea & Roma interested in signing Leicester City goalkeeper Kasper Schmeichel. Both clubs will buy new keepers if they sell Courtois & Alisson this summer. — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) 2. juli 2018

To store klubber, men spørger man Discovery-eksperten Tommy Bechmann, kan et endnu større skifte ligge og vente på Kasper Schmeichel.

19 år efter hans far Peter Schmeichel stoppede i en af verdens største klubber Manchester United, kan Kasper Schmeichel ifølge Tommy Bechmann følge endnu mere i fars fodspor. Uniteds spanske målmand David de Gea bliver igen denne sommer kædet sammen med et gigantskifte til Real Madrid, og skulle det ske, er Tommy Bechmann sikker på, at Danmarks landsholdsmålmand kan afløse ham.

Kasper Schmeichel hilser på familie og venner i Københavns Lufthavn efter sit VM. Foto: Martin Sylvest Vis mere Kasper Schmeichel hilser på familie og venner i Københavns Lufthavn efter sit VM. Foto: Martin Sylvest

»Kasper Schmeichel er klar til United. Det synes jeg helt klart, at han er. Real Madrid har jo fristet de Gea længe, så det kunne man godt forestille sig. Det er jo ren verdensklasse, hvad Schmeichel viser. Helt absurd, hvis du spørger mig. Det er tre minutter før tid, at han piller et straffespark på Luka Modric i så vigtig en VM-kamp, og så redder han to til i straffesparkskonkurrencen. Det er meget mere, end man kan forvente, og langt over hvad man kan tro og håbe,« siger Tommy Bechmann og fortsætter:

»Mod Peru og Australien var han også i særklasse. Han har haft noget at lave og ikke begået nogen fejl. Det kendetegner en klassekeeper som ham. Han er den slags målmand, der redder point til sit hold, så der bør helt klart åbne sig nogle døre for ham, men det er ofte en kabale, der skal gå op, for der er kun plads til en målmand, så en målmand skal blive solgt, før den næste får chancen,« lyder det fra Tommy Bechmann, der rangerer danskeren som en af de bedste i verden.

Den danske landsholdsmålmand reddede tre straffespark mod Kroatien, men det var ikke nok til en plads i kvartfinalen. Foto: JOHANNES EISELE Vis mere Den danske landsholdsmålmand reddede tre straffespark mod Kroatien, men det var ikke nok til en plads i kvartfinalen. Foto: JOHANNES EISELE

»David de Gea, Thibaut Courtois og Manuel Neuer er de bedste, og så har du måske Gianluigi Buffon lige efter dem, men så nærmer Kasper Schmeichel sig også i mine øjne. Under VM har der i hvert fald ikke været nogen bedre end ham,« siger Discovery-eksperten.

Men hvad siger målmanden selv til hele sin klubsituation? Han har tre år tilbage af sin kontrakt med Leicester og kunne under VM ikke sige, om det også er hans slutdestination.

»Det ved jeg ikke. Det er ikke noget, jeg har givet så mange tanker endnu, hvis jeg skal være helt ærlig.«

Det behøver han sådan set heller ikke. Præstationerne fra VM får det automatisk til at ske.