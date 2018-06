I videoen herover kan du se nogle af de danske fans, da Danmark spillede 1-1 mod Australien.

Når England søndag går på banen til VM, kan der være en stor fordel til modstanderen fra Panama.

For til torsdagens træning kom englændernes assistenttræner Steve Holland med et papir, som han måske skulle have skjult lidt bedre.

Det indeholdt nemlig en del notater forud for det kommende VM-opgør, og en hurtig fotograf fra The Sun fik taget et billede af papiret, hvor en mulig startopstilling fremgår, og at reserven for den enkelte spiller står noteret nedenunder.

Et kig på den mulige start-ellever afslører, at Dele Ali der døjer med en skade, får en tur på bænken, og at 20-årige Marcus Rashford kan få chancen i stedet for.

England team for Panama #WorldCup clash ‘leaked in training notes’ https://t.co/onopaMIW6D pic.twitter.com/7QMmf5tNh2 — The Sun Football (@TheSunFootball) 21. juni 2018

Derudover ligner det, at Ruben Loftus-Cheek kommer på banen fra start på bekostning af Raheem Sterling. Ellers er der umiddelbart ikke nogle ændringer.

På billedet holder Steve Holland dog sin finger der, hvor venstresiden står noteret, så det er umiddelbart ikke til at se, hvem der blandt andet skal spille venstre back.

Til The Telegraph fortæller en af spillerne, at Steve Holland har undskyldt for brøleren, og til fredagens træning.

»Lige inden vi gik ud for at varme op gav han en undskyldning og sagde, det var første gang i 20 år, han havde lavet sådan en brøler. Det grinede vi lidt af, for han har dårlige dommerskills. Der blev drillet lidt, vi er videre, og nu ser vi frem mod kampen,« siger forsvarsspilleren Kyle Walker, der hævder, at spillerne ikke ved, hvem der starter inde.

Marcus Rashford under torsdagens træning. Foto: LEE SMITH Vis mere Marcus Rashford under torsdagens træning. Foto: LEE SMITH

Og Englands landstræner har efterfølgende forsøgt at nedtone episoden, og så stikker han lidt til de engelske medier.

»For mig er der intet drama, men hvis vi giver modstanderen en fordel, er det selvfølgelig en ulempe for os. Så medierne skal selvfølgelig vurdere, om de vil hjælpe holdet eller ej. Men når der bare var tale om en holdliste, gør det ingen forskel,« siger Gareth Southgate.

Udover Panama mangler England at møde Belgien, og det opgør bliver spillet torsdag den 28. juni.