Der er skarp kritik af den fungerende kulturminister Ane-Halsboe Jørgensen for at gå i flyverskjul, når det gælder en kommentar til, at FIFA indikerer, at det vil få sportslige konsekvenser at gå på banen ved VM med et regnbuefarvet anførerbind.

Derfor er det mandag kommet ud, at Simon Kjær ikke skal bære det.

Fra begge fløje på Christiansborg har der været hård kritik af FIFA for den beslutning, og krav om, at den fungerende regering kommer med en udmelding.

Men fra den fungerende kulturminister Ane-Halsboe Jørgensen er der ingen kommentarer til kritikken.

Det er meldingen fra Socialdemokratiets pressevagt to timer, efter B.T. har bedt ministeren om en kommentar til kritkken fra begge fløje, samt hvad hun selv mener om FIFA i den her situation.

Enhedslistens kulturordfører Søren Søndergaard er meget utilfreds med den tavshed fra Ane-Halsboe Jørgensen.

»Som jeg tidligere har sagt er det fedtspilleri, at regeringen ikke vil melde klart ud,« siger han og tilføjer:

»Konsekvenserne af det bliver klart nu, hvor spillerne får pistolen sat for brystet af FIFA. Men der er ingen fribilletter. Hvis ikke regeringen siger klart fra, så accepterer den reelt tingenes tilstand.«

Hvad vil I gøre som støtteparti?

»Vi kan pt. ikke ikke lave samråd af ministre, men jeg overvejer et beslutningsforslag,« siger han.