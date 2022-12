Lyt til artiklen

Der er godt gang i opvarmningen til søndagens VM-finale mellem Argentina og Frankrig.

Nu vækker en gammel udtalelse fra Kylian Mbappé vrede i den argentinske lejr.

Tidligere i år sagde den franske verdensstjerne, at sydamerikansk fodbold er mindre avanceret end europæisk, hvilket ifølge Mbappé giver spillerne i Europa fordelen af hele tiden at spille kampe på højeste niveau.

»Det er derfor, europæiske lande har vundet de sidste mange VM-slutrunder,« sagde Mbappé.

Men det vil Argentinas målmand, Emiliano Martínez, slet ikke høre på ifølge Le Parisien.

»Han ved ikke nok om fodbold,« raser Martínez før finalen mellem de to nationer.

»Han har aldrig spillet i Sydamerika. Når du ikke har oplevet det, er det nok bedre slet ikke at tale om det,« fortsætter han.

»Men det er lige meget. Vi er et klassehold og bliver set som et sådan.«

Martínez mener, at Argentina til gengæld har fordelen ved at have verdens bedste fodboldspiller på holdet.

Du kan følge VM-finalen mellem Argentina og Frankrig her på bt.dk søndag klokken 16.