Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det ville han ikke finde sig i.

»Du er uforskammet!«

Den colombianske popstjerne Maluma skred fra en direkte tv-udsendelse på israelsk tv, da han fik kritiske spørgsmål om sin optræden ved VM i Qatar. Det skriver BBC.

Værten, Moav Vardi, ville vide, om popstjernen med 63 millioner følgere på Instagram ikke har et problem med Qatars brud på menneskerettighederne, som har fået blandt andre Dua Lipa og Shakira til at afvise at optræde i ørkenstaten.

Den colombianske popstjerne Maluma stormede ud af tv-studiet, da han fik et kritisk Qatar-spørgsmål. Foto: FREDY BUILES Vis mere Den colombianske popstjerne Maluma stormede ud af tv-studiet, da han fik et kritisk Qatar-spørgsmål. Foto: FREDY BUILES

»Det er ikke noget, jeg kan løse. Jeg er her bare for at nyde livet, nyde fodbolden og nyde fodboldfesten,« lød det fra Maluma.

Da værten så spurgte, om han ikke var med til at hvidvaske Qatars brud på menneskerettighederne, blev det for meget for popstjernen, der tydeligt frustreret slog ud med armene over spørgsmålet.

»Skal jeg svare på det spørgsmål?« fortsatte han, inden han rejste sig for at forlade udsendelsen.

Maluma optrådte i Fanfestivalzonen i Qatar. Han var involveret i VM-sangene i både 2014 og 2018 og altså igen i år i Qatar.