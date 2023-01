Lyt til artiklen

Den tyske håndboldlegende Christian Schwarzer har sat ild i debatten i Tyskland og kommer i stærk modvind.

I sin seneste podcast siger han, at han ikke mener, at kvindelige dommere skal dømme herrekampe.



»Jeg aner ikke, hvordan ideen om at lade kvinder fløjte for mændene dukkede op. Jeg ville ikke have gjort det, for de kan fløjte for kvinderne, og mænd kan fløjte for mænd.«

»Det er min holdning,« siger han i sin podcast, Erhellendes von Blacky Schwarzer, ifølge Bild.

Det har fået det tyske landshold til at tage afstand fra holdningen - og sådan lyder det også fra det danske herrelandshold.

»Jeg synes egentlig, det er en underlig debat, at det skal skilles på den måde - men det er også nogle år siden, Schwarzer har spillet,« siger landsholdsspiller Henrik Møllgaard til B.T. og stikker til legenden.

I VM-åbningssejren over Belgien havde danskerne selv kvindelige dommere fra Argentina, parret Maria Paolantoni og Mariana Garcia

»Grundlæggende synes jeg, de bedste dommere skal dømme de største kampe. Jeg har været ked af, at når damerne har slutrunde, har det været prøveballon for de næstbedste dommere. Der var absolut intet at sætte på dommerpræstationen mod Belgien. Jeg synes jo også, at når vi har et par fra Argentina, der er dygtige nok til at dømme til herrernes slutrunde - hvorfor skulle de så ikke gøre det?,« lyder det fra Møllgaard, der fortsætter:

»Det samme har vi set med de kvindelige franske dommere (Charlotte og Julie Bonaventura, red.) der har dømt slutrunde og Champions League og gør det fremragende. Er de dygtige nok, skal de selvfølgelig dømme.«