Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov



Der er ingen tvivl om, at de danske håndboldherrer nyder hinandens selskab, og man skal ikke træde for meget ved siden af, før man får kærligheden at føle.

Bare spørg superstjernen Mikkel Hansen, der spillede en af sine bedste kampe længe i VM-åbningskampen mod Belgien, hvor han fremviste stort spil og en ny frisure.

Det har holdkammeraterne ikke ladet ligge.

Mikkel Hansen spillede en af sine bedste kampe længe mod Belgien. Var det den nye frisure, der gjorde det?

Om styrken er i håret, skal være usagt, men Mikkel Hansen har fået en forrygende start på VM. Han slipper dog ikke for drillerier fra klubkammerat Henrik Møllgaard. Foto: ANDREAS HILLERGREN Vis mere Om styrken er i håret, skal være usagt, men Mikkel Hansen har fået en forrygende start på VM. Han slipper dog ikke for drillerier fra klubkammerat Henrik Møllgaard. Foto: ANDREAS HILLERGREN



»Mor-pagen eller hvad? Jeg tror det ikke. Vi har snakket meget om det hår. Hvad i alverden han dog tænkte på? Men han har lagt skylden hos frisøren, han mener ikke, det er noget, han selv har fundet på. Måske skal frisøren have en lille smule af æren for, han er kommet så stærkt i gang,« griner holdkammerat på landsholdet og klubholdet Aalborg Henrik Møllgaard, da B.T. spørger ham.

Møllgaard nyder at have lidt skyts på sin holdkammerat, der ikke gav meget modstand, da han kom retur fra frisøren.

»Vi har været nødt til at snakke meget om det. Han kom hjem og lignede sådan en hundehvalp, der lige var samlet op på et internat. Og han måtte selv bare lægge sig ned og give sig på den,« siger han og tilføjer:

»Med så mange timer, vi er sammen i døgnet, er vi jo nødt til at finde på en masse dårlige jokes, men det er også rart, at der endelig er noget, der falder tilbage på ham, og han ikke kan skyde hele tiden. Det er rart at have noget på ham.«

Håret til side – lignede Mikkel Hansen en helt ny spiller i kombination med Simon Pytlick og Mathias Gidsel, hvor Hansen scorede ti gange og fordelte boldene galant.

»Det er en rigtig spændende opstilling, og det er godt set. Der kan vi snakke om en rolle, der har ændret sig fra at være skytten, der både havde fart og sprang over de andre, til nu, at det passer perfekt at have de unge til at lave det hårde arbejde og tage de hårde dueller.«



»Det kostede Pytlick en tur på røven mod Belgien, og Gidsel er notorisk på gulvet mange gange under en slutrunde.«



»Men dér er det fint at have Mikkel med det overblik og den afleveringsteknik til at lukrere på de overtal, der vil blive skabt. Der er stadigvæk ikke mange, der er bedre i verden til at få bolden videre på det rigtige tidspunkt til det rigtige sted end Mikkel,« lyder rosen fra Møllgaard.

Danmark møder Bahrain søndag 20.30. Vanen tro kan du følge alt før, under og efter på bt.dk.