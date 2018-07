Den 33-årige svenske landsholdsspiller Andreas Granqvist kan ikke kun glæde over at være i VM-kvartfinalen.

Snart kan han også kalde sig far til to, da hans kone Sofie Granqvist er højgravid. Faktisk havde hun termin 3. juli, og fordi Sverige skal i aktion i Rusland igen fredag eftermiddag, er der stor risiko for, at Andreas Granqvist går glip af fødslen.

Det kommer til at ske, det er hundrede procent sikkert Niklas Nordén til Aftonbladet

Noget, der har fået en svensk fodboldfan til at reagere på Twitter.

'Jeg overvejer at samle ind til en blomst til Granqvists kone. Skal vi gå efter 30.000 (kroner, red.) og verdens største blomst,' skrev Niklas Norden tirsdag efter den svenske triumf over Schweiz.

Funderar på att skramla till en blomma till Granqvists fru o födseln. Ska vi sikta på 30k o världens största blomma utanför BB?!#swish — Niklas Norden (@Niklasnorden) 3. juli 2018

Og egentlig var det bare en joke, fortæller han til Aftonbladet.

»Jeg læste i en artikel, at Granqvist måske går glip af sit barns fødsel. Et sted i min eufori og glæde skrev jeg tweetet. Jeg tænkte, at nu når 'Gran' ikke kan rejse hjem, da vi har en endnu vigtigere kamp, så kunne vi fans sende blomster. Det var totalt ironisk, men folk lader til at have taget det mere seriøst, end jeg gjorde helt fra starten. Nu tager jeg det seriøst,« siger Niklas Nordén til Aftonbladet.

For den svenske fodboldfan fortæller, at det er væltet ind med penge på kontoen.

Andreas Granqvist scorede mod Mexico på straffespark. Foto: DAMIR SAGOLJ Vis mere Andreas Granqvist scorede mod Mexico på straffespark. Foto: DAMIR SAGOLJ

Onsdag eftermiddag var der lige knap 25.000 svenske kroner - svarende til cirka 18.000 danske - og til Aftonbladet fortæller han, at han tager imod alle foreslag til. hvilken blomst der skal købes. For han bakker ikke ud.

»Jeg håber på at kunne løse det på en god måde. Jeg har nogle idéer, men de bliver ikke afsløret endnu. Men det kommer til at ske, det er hundrede procent sikkert,« siger Niklas Nordén.

Sofie Granqvist skriver på sin Instagram-story, at hun har læst om indsamlingen. Hun er meget rørt men opfordrer til, at pengene doneres til velgørenhed.

'Det ville gøre os så glade', lyder det fra hende.