Der er folk, som tager fejl i almindelige væddemål. Og så er der dem, som tager fejl i de store væddemål.

Til de sidstnævnte må absolut regnes forretningsmanden, som står tilbage med 18.000 totalt ubrugelige T-shirts. De udnævner allesammen England til verdensmestre i fodbold i Qatar i 2022.

Fodboldfan – jo det må det være – Karl Baxter var så overbevist om, at holdet ville vende hjem fra Qatar som vinder, at han fik T-shirtene trykt allerede inden England mødte Frankrig i kvartfinalen.

På bagsiden står der »England, Cup Winners 2022. Den er endelig kommet hjem' og 'Dagen hvor den kom hjem'.

Det var ikke et væddemål, som kom hjem. England tabte nemlig sin kvartfinale til Frankrig med 1-2.

»Vi havde en masse blanke T-shirts, så jeg besluttede at spille på den bølge, England så ud til at ride på. Jeg fik trykt teksten i forventning om, at det nok skule gå,« sagde Karl Baxter til Sky News.

»Ud over en masse ubrugelige T-shirts, så må jeg som England-fan sige, at jeg er forfærdet over, at de røg ud på den måde.

I en besked til kunderne på sin hjemmeside skriver Baxter: »Vi har reduceret prisen på disse unikke trøjer, da vi med sikkerhed ikke får flere hjem.«